Previsioni Meteo Milano, inizia una settimana di grandi piogge: il maltempo si intensifica

Previsioni Meteo Milano – Breve pausa con tempo stabile nel corso del fine settimana, in particolare ieri domenica 10 novembre. Già tutto cambiato stamani, con cieli chiusi e pioggia debole-moderata in atto sul Capoluogo. La previsione per la giornata odierna è per un peggioramento progressivo delle condizioni del tempo, a causa di una nuova saccatura atlantica in affondo sul Mediterraneo centro-occidentale e annesso minimo depressionario, attualmente posizionato tra le Baleari e la Sardegna, il quale invierebbe corpi nuvolosi incessanti per tutta la giornata verso le regioni settentrionali e anche in impatto sulla verticale di Milano.

Le piogge dovrebbero avere un crescendo nel corso della giornata, sono partite mediamente deboli, via via deboli-moderate, poi fasi di pioggia più consistente previste tra la seconda sera prossima, 21:00/22:00 circa e l’1:00 della notte; piogge moderate ancora tra il primo mattino e l’intera mattinata di domani, martedì 12 novembre.

Possibile nel pomeriggio di domani una pausa delle precipitazioni, poi ritorno di qualcuna debole, ultima in serata. L’accumulo complessivo previsto nelle prossime ore e per l’intera giornata di domani, dovrebbe aggirarsi intorno ai 20/25 mm, quindi un buon apporto di acqua.

Tra la notte su mercoledì 13 e la giornata di mercoledì, è previsto il transito di un altro fronte perturbato, legato sempre al sistema depressionario molto profondo in azione sul Mediterraneo centro-occidentale, ma la traiettoria potrebbe essere giusto al limite, con ancora incertezze circa un interessamento significativo del capoluogo lombardo. Vaglieremo la possibilità dell’arrivo di questo secondo fronte anche su Milano nell’editoriale di domani. Il dato sostanziale, tuttavia, è che il tempo continuerebbe a mantenersi instabile e a tratti perturbato per tutta la settimana. Certamente le piogge non sarebbero continue, andrebbero sempre computate pause inter-frontali, con qualche giornata di tempo più asciutto alternata ad altre instabili o anche perturbate.

In particolare, una fase di possibile pesante maltempo potrebbe aversi tra il pomeriggio sera di giovedì 14 novembre, soprattutto nella notte a seguire e ancora piogge moderate per gran parte della giornata di venerdì 15 novembre. In questa circostanza l’apporto pluviometrico potrebbe essere significativo, con possibili fasi di pioggia intensa o a carattere di nubifragio, soprattutto nella notte verso venerdì, e conseguenti criticità. Ma tutto il periodo tra il fine settimana e l’inizio della prossima è a rischio altre fasi di maltempo di un certo significato.

Il campo termico vede valori attuali sostanzialmente consoni al periodo tardo autunnale, con minime intorno ai +5/6 C° e massime che non dovrebbero andare oltre i +10°C tra oggi e domani. Verso metà settimana è atteso addirittura un ulteriore calo con valori anche sotto media e minime che potrebbero avvicinarsi allo 0°C in qualche fase notturna o del primo mattino con cieli più sereni.

Torneremo a vagliare il secondo apporto perturbato atteso dopo metà settimana e che potrebbe essere importante, nei nostri quotidiani editoriali dedicati al capoluogo lombardo.