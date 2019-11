Previsioni Meteo Milano: peggiora tra la sera e la notte, poi maltempo forte nel weekend [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Milano – Mattinata caratterizzata da nubi basse, foschia e anche nebbia con tasso di umidità nei bassi strati sempre elevato, oltre il 90%. Non ci sono precipitazioni, però, ciò a causa della lontananza ancora dei nuclei perturbati più importanti alle medie quote e temporanea lievitazione della pressione anche al suolo, attualmente sui 1012 hpa. La circolazione, tuttavia, resta spiccatamente impostata sul tipo depressionario con semi-cavo atlantico permanentemente presente sul Mediterraneo centro-occidentale e minaccia costante di nuovi fronti perturbati in arrivo da Ovest ed a Sud.

Questa fase di stasi, infatti, non è destinata a durare a lungo. Già nelle prossime ore serali la nuvolosità andrebbe intensificandosi dai settori meridionali con primi addensamenti e anche deboli piogge sparse.

Nel corso della notte e soprattutto nel primo mattino di domani, giungerebbero nuclei instabili più determinati con piogge e rovesci in intensificazione, in particolare tra le 6:00 e le 10:00 del mattino. Ancora circolazione instabile per gran parte della giornata di domani, venerdì 22 novembre, con piogge e rovesci sebbene un po’ più irregolari, quindi alternati a qualche pausa asciutta.

Entro domani sera, già un discreto quantitativo di pioggia, sui 15/20 mm, dovrebbe accumularsi sul capoluogo. Ma si tratterebbe solo di un’azione di avanguardia rispetto al peggioramento più intenso atteso poi verso il fine settimana. Tra la sera di venerdì 22, infatti, la notte su sabato e per l’intera giornata di sabato 23, una profonda bassa pressione nordatlantica andrebbe approfondendosi tra Francia, Spagna e con anse cicloniche strette fino alle Baleari, Sardegna e Tirreno. Sarebbe questa struttura depressionaria a portare ulteriore maltempo sul capoluogo lombardo, attivando un flusso perturbato meridionale con buon impatto sulla verticale milanese.

Dopo una breve pausa delle precipitazioni, tra la sera di venerdì 22 e prima nottata di sabato 23, già nel corso della notte e soprattutto al mattino di sabato, un impulso perturbato raggiungerebbe la città di Milano, portando rovesci e temporali di una certa consistenza.

Le nubi, con piogge associate, continuerebbero ancora nel pomeriggio di sabato poi, dopo una breve cessazione di fenomeni quindi una pausa inter frontale nella sera di sabato, altre nubi e piogge raggiungerebbero il capoluogo nella notte su domenica e fino a metà mattinata di domenica.

L’ accumulo complessivo tra la giornata di sabato e la prima mattinata di domenica 24, dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 mm che, sommati a quelli precedenti, totalizzerebbero un totale di 50 mm circa tra le prossime ore e domenica mattina. Una fase perturbata, quindi, in due tempi, ma nuovamente di importante consistenza come momento di maggiore esasperazione dei fenomeni, nella prima mattinata di domani, venerdì 22 novembre e poi tra la sera di sabato e il mattino di domenica 24, in questa circostanza anche con qualche possibile criticità.

Temperatura sui +10/11°C di massima fino a sabato, intorno a +8/9°C di minima; tendenza a lieve aumento nel fine settimana, di 1/2°C, a causa di correnti un po’ più umide meridionali.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Milano con quotidiani editoriali dedicati.