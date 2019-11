Previsioni Meteo Milano: pausa di bel tempo, ma a metà settimana torna la pioggia

Previsioni Meteo Milano – Finalmente una tregua dopo diversi giorni di cieli plumbei, piogge ricorrenti, talora anche rovesci intensi. Il sistema depressionario responsabile del maltempo generalizzato sul territorio italiano negli ultimi giorni si sta spostando verso Sud Est, interessando ancora le regioni meridionali centrali, ma liberando finalmente il Nord. Anche su Milano, dopo gli ultimi piovaschi della notte, sono cessate definitivamente le precipitazioni. Il cielo si presenta irregolarmente nuvoloso, ma si fanno strada anche locali schiarite.

Nella giornata odierna tempo asciutto, un po’ di nubi irregolari continueranno ad esserci, ma continueranno ad alternarsi a schiarite. Nessun cambiamento anche per la sera, per la notte e per tutta la giornata di domani. Non ci si illuda, tuttavia, perché altro peggioramento anche intenso è atteso per la giornata di mercoledì. L’aumento della pressione, infatti, e il conseguente miglioramento del tempo, saranno solo temporanei.

Un nuovo cavo instabili atlantico, con perno su Regno Unito, tornerà a incidere verso il Mediterraneo centro settentrionale, inviando fronti perturbati dapprima verso il Nord Italia poi anche al Centro Sud tra mercoledì e giovedì. Il capoluogo lombardo, in particolare, sarà interessato in maniera anche intensa da uno di questi fronti nella giornata di mercoledì con nubi e piogge inizialmente deboli nel primo mattino, ma poi in rapida intensificazione con rischio di temporali e a tratti anche di precipitazioni a carattere di nubifragio tra la seconda mattinata di mercoledì e il primo pomeriggio. Secondo i dati attuali potrebbero cadere circa 30 mm di pioggia in poche ore, quantitativo cospicuo con possibile qualche criticità per allagamenti lampo. Nubi e qualche residua pioggia sparsa potrebbe ancora insistere nel corso del pomeriggio di mercoledì, poi cessazione delle piogge in serata e tempo in rapido miglioramento.

A seguire, dal 28 al 30, tempo di nuovo in prevalenza stabile e asciutto, anche con ampie schiarite soleggiate, salvo qualche disturbo nuvoloso sul finire del mese. Rischio di nuova fase instabile con l’avvio di dicembre e magari associata anche a condizioni termiche più invernali.

Le temperature sono attese in temporaneo aumento per la giornata odierna, con valori massimi che potrebbero sfiorare anche i +16/17°C, minime della notte prossima, invece, in lieve calo fino a +8°C. Nuovo progressivo calo anche dei valori massimi, a partire da domani e via via più sensibile nei giorni a seguire.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo sulla città di Milano attraverso quotidiani editoriali dedicati.