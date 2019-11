Previsioni Meteo Milano: pausa più asciutta, ma clima ancora umido. Nuova forte ondata di maltempo all’orizzonte

Previsioni Meteo Milano – Ennesima giornata pienamente autunnale, quella di ieri, su capoluogo lombardo con fronti perturbati incessanti provenienti dal medio-alto Tirreno e rovesci in serie, in alcune fasi, specie nelle ore centrali, anche forti. Ultime piogge ancora in nottata, poi il minimo si è allontanato verso Est e le precipitazioni sono cessate. Mattinata, quella odierna, all’insegna del cielo coperto, anche foschia, ma tempo asciutto. Proseguirà così per tutt’oggi, nella notte prossima e anche per domani, con cieli sempre coperti, ma senza precipitazioni, al più qualche isolato, debole piovasco possibile nella prima mattinata di domani per virtù di nubi basse più dense e anche foschie e nebbie, ma probabilità scarsa.

Pausa inter-ciclonica abbastanza protratta, ma non segnerà affatto una svolta. Le previsioni, infatti, sono per il rinnovarsi di un intenso flusso di aria umida e perturbata meridionale mosso da un ennesimo cavo d’onda depressionario sub-polare in affondo sulla Francia e poi sul Mediterraneo occidentale.

Dalla mezzanotte di domani o nelle prime ore notturne di venerdì 22, i primi fronti instabili di avanguardia inizierebbero ad abbordare anche Milano, apportando una intensificazione della nuvolosità con prime piogge o rovesci deboli/moderati. Nel corso della notte su venerdì, poi, arriverebbero i nuclei più intensi con rovesci e temporali moderati o anche forti, insistenti per tutta la mattinata di venerdì, in parziale temporanea attenuazione nel pomeriggio, ma ancora presenti in forma irregolare, magari più deboli e alternati a qualche momento di pausa.

Ma attenzione, perché il flusso perturbato meridionale, a causa anche di un ulteriore approfondimento del minimo depressionario sui settori occidentali del nostro bacino, tornerebbe subito a intensificarsi già nella sera di venerdì, poi nella notte su sabato e per l’intera giornata di sabato, con incalzare incessante di nuclei perturbati provenienti dalla Sardegna, Corsica, alto Tirreno verso la Lombardia e verso Milano. Altre piogge e rovesci insistenti e in diverse fasi forti sul capoluogo, con prospettiva di continuazione fino alla prima mattinata di domenica 25 Novembre.

Insomma, una ennesima fase di maltempo verso il fine settimana prossimo, che potrebbe quantizzarsi in circa 30/40 mm entro la mattinata di domenica 25, secondo una prima stima sommaria, da rettificare. Di buono, in termini di forecasts, c’è che l’ondata di maltempo prossima potrebbe essere l’ultima seria, in questo interminabile autunno novembrino. L’ultima parte del mese potrebbe essere contrassegnata da azioni cicloniche meno pronunciate, probabilmente non mancherebbero delle fasi con nubi più intense e associate a qualche debole-moderato rovescio sparso, magari di più tra il 27 e il 28 novembre, tuttavia la tendenza generale dovrebbe essere per un incremento dei valori di pressione sul Mediterraneo e perturbazioni importanti via via meno probabili.

Sotto l’aspetto delle temperature, sono aumentate nelle ultime ore grazie al flusso più mite meridionale, con valori massimi intorno ai +10/11°C, più o meno nelle medie, ma quelli minimi sugli +8/9°C, quindi decisamente superiori. È atteso un nuovo calo di 2/3° nei valori minimi nella prossima notte e domani notte, massime più o meno stazionarie. Nel fine settimana un altro aumento sui valori più o meno attuali.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione per la città di Milano con quotidiani editoriali dedicati.