Previsioni Meteo Milano: sarà un weekend di forte maltempo, tutti i dettagli su Sabato e Domenica

Previsioni Meteo Milano – Puntualmente è giunto l’ennesimo peggioramento del tempo a iniziare dalle ore serali di ieri, con arrivo di prime piogge, piogge irregolari anche nella notte, con qualche pausa, e piogge o rovesci spesso moderati in corso anche in queste ore mattutine. Una saccatura nordatlantica ha affondato la sua azione sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, innescando un flusso umido meridionale bene impattante la verticale di Milano dove l’instabilità sarà pressoché continua, salvo qualche pausa temporanea, per tutto il fine settimana. Nubi e piogge saranno presenti per tutta la giornata odierna, a tratti rovesci moderati e più intensi, soprattutto nelle ore mattutine in corso e poi anche nel primo pomeriggio. Piogge continue fino a sera, seppure via via un po’ più irregolari, anche con pause della seconda serata.

Ripresa delle piogge irregolari in nottata e poi altro fronte perturbato nella giornata di domani con nuovamente piogge e rovesci ricorrenti. Entro la mezzanotte prossima è atteso un accumulo sul capoluogo di circa 15/20 mm o anche 25 su qualche quartiere e altri 15/20 mm possibili nell’arco di domani, sabato 23, con circa 40/45 mm in 48 ore.

Sebbene il minimo depressionario, alle quote medie, vada trasferendosi dalla Sardegna verso il medio-basso Tirreno e, quindi, vada progressivamente allontanandosi dal Nord Italia, corpi nuvolosi ancora di buona consistenza continueranno a raggiungere le regioni settentrionali e la città di Milano apportando anche per buona parte della giornata di domenica 24 altre nubi e altri rovesci irregolari.

Tendenza a cessazione delle piogge nel corso della sera di domenica. Prospettive di tempo migliore a inizio settimana, con prevalente assenza di precipitazioni e anche fasi con maggiori schiarite soleggiate. La pausa asciutta dovrebbe persistere tra lunedì 25 e martedì 26, ma un altro peggioramento è atteso già da mercoledì 27 per una nuova perturbazione atlantica. Altri rovesci o anche temporali di una certa consistenza probabilmente fino a giovedì 28 e altri apporti di un certo significato di pioggia al suolo. Potrebbe essere questa, però, l’ultima perturbazione di rilievo in questa lunga e piovosa fase autunnale che ha caratterizzato, sostanzialmente, tutto il mese di novembre, ma anche parte di ottobre.

L’ andamento termico sta vedendo temperature massime attuali nella norma, sui +9/+10°C, le minime, invece, risultano piuttosto alte rispetto alla norma, intorno ai +9°C. E’ atteso in leggero aumento, di 1/3° nel corso dei prossimi giorni, fino a martedì 26. Negli ultimi giorni del mese e poi per il corso della prima settimana di dicembre, dovrebbe intervenire un progressivo calo, dapprima su valori intorno alle medie stagionali, poi anche sotto media, verso il 3/4 dicembre, con rischio di prime gelate

Prospettive, per l’ultima parte di Novembre e i primi di dicembre, di circolazione più settentrionale, magari anche più fredda, ma, secondo il dato tendenziale attuale, senz’altro meno perturbata o comunque con piogge più deboli e occasionali.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Milano attraverso quotidiani editoriali dedicati.