Previsioni Meteo Milano, sempre più autunno: nuove piogge in arrivo, anche forti

Previsioni Meteo Milano – Le condizioni bariche sulla verticale della capoluogo lombardo continuano a essere dichiaratamente depressionarie. La curvatura ciclonica non depone per insistenti apporti instabili, con ampie fasi di tempo asciutto nelle ultime ore, ma resta la circolazione predisponente per addensamenti, come quello in corso dalle ore notturne e ancora in queste mattutine, e responsabile di una pioggia a tratti moderata, con accumuli variabili nelle ultime ore tra 5 e 10 mm.

Le prospettive sono per pioggia ancora per qualche ora, poi tendenza a miglioramento nel corso della giornata odierna e tempo asciutto per tutta la sera-notte, probabilmente fino a oltre metà giornata di domani, giovedì 7 novembre.Ma un forte peggioramento è atteso a seguire. Una insidiosa saccatura instabile nordatlantica affonderà la sua azione verso il bacino centro-occidentale del Mediterraneo a iniziare da giovedì sera-notte e poi soprattutto per la giornata di venerdì 8, andando a deteriorare ulteriormente e fortemente il quadro barico.

Quella di venerdì, allo stato attuale dei dati, si propone come la giornata più perturbata nei prossimi giorni, configurandosi la struttura barica più favorevole a forte instabilità sulla città di Milano, dove potrebbe arrivare una piogge intensa, anche sotto forma di nubifragio. PRE-ALLERTA, quindi, per il capoluogo tra venerdì 8 e sabato 9 novembre, per possibili momenti di criticità conseguenti a un apporto pluviometrico che è stimato possa raggiungere anche i 50/60 mm se non oltre in 12 ore circa, tra la tarda serata di giovedì 7, l’intera notte su venerdì 8 e fino alle ore centrali di venerdì stesso. Naturalmente la tempistica potrà anche cambiare, lo vedremo meglio nel corso dei prossimi aggiornamenti, tuttavia questa fase si prospetta decisamente perturbata per il capoluogo.

Per il resto del fine settimana, con buona probabilità interverranno fasi inter-frontali più asciutte, con prosieguo del weekend all’insegna di un tempo migliore, anche se più freddo per aria via via di estrazione sub-polare e temperature da tardo autunno o più simil invernali.

Nuovo deterioramento atmosferico dall’11 e verso metà mese con altre perturbazioni atlantiche e altre piogge in vista.

MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione per la città di Milano, attraverso quotidiani editoriali dedicati.