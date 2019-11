Previsioni Meteo Milano: sole splendente, ma illusione di bel tempo. Nubi e piogge all’orizzonte [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Milano – Splendida mattinata di sole sul capoluogo lombardo. I cieli si presentano puliti, al netto anche di foschie e nebbie, queste presenti più a Sud della città metropolitana. La temperatura minima è stata abbastanza fresca, mediamente sui +7/8°C, attualmente si viaggia verso i +10/11°C con prospettiva di massima intorno ai +16°C. Insomma, deciso miglioramento del tempo dopo un fine settimana caratterizzato da nubi e instabilità. In particolare, la giornata festiva di ieri, domenica 3 novembre, è risultata quella più perturbata con rovesci di pioggia frequenti e talora anche di una certa intensità: l’accumulo complessivo nella sola giornata di ieri è variato tra i 20 e i 30 mm a seconda dei vari quartieri. Questo più o meno anche il totale del peggioramento del fine settimana, con accumuli complessivi variabili tra 23 e 30 mm, quindi il grosso delle precipitazioni è a corso proprio ieri, domenica.

Dunque sole e cieli sereni, prospettive di miglioramento duraturo in vista? La risposta è no…! Una bella mattinata, nitida, per di più con prospettiva di prosieguo del bel tempo soleggiato anche per gran parte della giornata, salvo un insignificante possibile aumento di nubi medio-alte, ma nulla a che vedere con un miglioramento sostanzioso. Si tratta soltanto di una pausa inter-frontale, accorrente, cioè, tra un sistema instabile e un altro, ma l’andamento barico resta tutt’altro che rassicurante: ancora stamani la pressione al suolo si mantiene addirittura sotto i 1000 hpa, notevolmente bassa, segno di un tempo che certamente non guarirà e né lo farà anche a medio-lungo termine.

Già in tarda serata e poi nel corso della notte, giungeranno nuove nubi a cui sarà associato un ritorno di pioggia debole o moderata. Nubi irregolari anche domani, martedì 5, qualche precipitazione sparsa a carattere debole, tuttavia per le prossime 36/48 ore non sono attese piogge significative, solo qualcuna un po’ più determinata in nottata.

Medesimo andamento più o meno anche per mercoledì 6, con nubi irregolari e qualche pioggia debole a carattere sparso, ma ugualmente poca incisività delle precipitazioni. Più nubi e piogge via via più significative nel corso di giovedì 7.

Prospettive, invece, per un peggioramento senz’altro più pesante atteso per venerdì 8 novembre. In quella fase verso il fine settimana, è atteso un affondo deciso e penetrante verso il bacino centro-occidentale del Mediterraneo di una saccatura nordatlantica che, per di più, assumerebbe una traiettoria senz’altro più meridiana, con asse Regno Unito-Baleari-Sardegna e arrivo nel suo interno di aria più perturbata e fredda. Ne conseguirebbe un forte deterioramento barico al suolo, con minimo depressionario che si scaverebbe tra il medio-alto Tirreno e il Nord Appennino e con il capoluogo Milano avvinghiato nelle fitte anse cicloniche.

Piogge e temporali anche di una certa intensità riguarderebbero tutta la città metropolitana e l’hinterland milanese con probabili significativi apporti di acqua, da stimare più sotto evento. Il fine settimana a seguire, potrebbe vedere un allentamento dell’instabilità magari con piogge che andrebbero addirittura cessando o soltanto qualcuno residua, irregolare nel corso di sabato, poi anche prospettive di bel tempo temporaneo per domenica 10 novembre.

La tendenza più a lungo termine, verso metà mese, ma probabilmente anche per buona parte della seconda decade di novembre, sarebbe all’insegna ancora di una circolazione instabile atlantica con altre occasioni per piogge, talora deboli-moderate, ma in qualche fase anche forti e clima decisamente autunnale a oltranza. L’andamento termico, che vedrebbe un temporaneo aumento tra domani e mercoledì, poi tenderebbe a un nuovo calo con allineamento delle temperature intorno alle medie stagionali verso il fine settimana e per diversi altri giorni a seguire, se non in qualche fase anche con valori un po’ sotto le medie. Quindi, più freddo in prospettiva da metà e verso il fine settimana.

MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione dal tempo per il capoluogo lombardo con quotidiani editoriali dedicati.