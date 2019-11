Previsioni Meteo Milano: tornano nubi e piogge, anche se non significative. Maltempo a seguire [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Milano – Dopo il break più soleggiato accorso nella giornata di ieri, si è ripristinato un cielo uggioso, coperto e con ritorno anche della pioggia. Avevamo annunciato che la parentesi stabile sarebbe stata fugace in un contesto che continua a essere fortemente depressionario, con valori barici al suolo intorno ai 996 hpa. Tuttavia, l’instabilità in questa fase e ancora per qualche giorno, non sarà significativa. Una pioggia mediamente debole, quella avuto luogo nella tarda nottata e primo mattino odierni, l’accumulo è variato mediamente dai 2 ai 4 mm e già le precipitazioni sono cessate, trasferendosi oramai il fronte principale a Est del capoluogo lombardo.

Per tutt’oggi e per la notte prossima non sono attese altre piogge, seppure i cieli continueranno a mantenersi piuttosto coperti, anche con foschia.

Nuvolosità nuovamente più compatta nel corso della mattinata di domani, quando saranno possibili altre deboli piogge sparse, ma di scarsa intensità con accumulo nell’ordine di qualche millimetro. Ancora tempo asciutto per il resto di domani, mercoledì 6 novembre, anche per la sera-notte successiva e fino a metà giornata di giovedì 7, in questa circostanza anche con qualche schiarita tra domani sera-notte e giovedì mattino.

Un peggioramento più significativo, secondo le ultime elaborazioni, potrebbe giungere proprio dal pomeriggio sera di giovedì 7 e ancora più intenso nella notte su venerdì e per il corso della giornata di venerdì 8 novembre. È atteso, per questa fase, il transito di un fronte perturbato atlantico decisamente più sostanzioso che potrebbe scaricare sulla città di Milano fino a 40 a 50 mm di acqua.

Possibile altra pausa delle precipitazioni nel corso del fine settimana o comunque con fenomeni, se presenti, magari in forma più debole e irregolare. Nuovo forte peggioramento verso l’11 del mese di cui parleremo nei prossimi aggiornamenti.

Le temperature, lo abbiamo già accennato nei precedenti editoriali, saranno ancora un po’ sopra media per la giornata odierna, poi da domani inizierà un lieve e progressivo calo fino a un calo più consistente nel corso del weekend e per qualche giorno della nuova settimana, quando i valori potranno portarsi anche sotto la media (minime sui 6°C), con il clima di stampo più invernale.

MeteoWeb seguirà tutti i giorni l’evoluzione per la città di Milano, con quotidiani editoriali dedicati.