Previsioni Meteo Milano: weekend con tempo più asciutto, ma piogge di nuovo in agguato la prossima settimana

Previsioni Meteo Milano -Rimane attiva una moderata saccatura instabile di matrice nordatlantica su gran parte del Nord Italia e naturalmente anche sul capoluogo Milano, tuttavia il divario termico verticale si è abbastanza stabilizzato dopo le piogge di ieri e, nel frattempo che arrivino altri nuclei instabili dal Nord Atlantico, il tempo sarà asciutto e anche ampiamente soleggiato. Il sole, in particolare, sarà dominante nella giornata odierna e cieli abbastanza sereni anche per la sera ma poi, via via, già dalle ore notturne, inizieranno ad arrivare nubi e domani queste infastidiranno di più il sole.

Il tempo, però, continuerà a essere asciutto anche per tutta la domenica e probabilmente fino a Lunedì metà mattinata, benché con cieli via via più coperti e minacciosi.

Dalle ore centrali o pomeridiane di lunedì 11, dovrebbero nuovamente tornare le piogge, dapprima deboli o moderate, poi temporaneamente anche forti nel corso di lunedì. Tra lunedì notte e la giornata di martedì 12, è attesa una instabilità più debole, con sempre nubi piuttosto diffuse, ma precipitazioni associate non rilevanti e anche irregolari, alternate a fasi asciutte.

Prospettive di un nuovo e più sensibile peggioramento dalla tarda sera di martedì e poi nella notte su mercoledì, quando le precipitazioni potrebbero essere anche forti con rischio di qualche criticità sul capoluogo. Solite possibili pause inter-frontali a seguire, ma il flusso perturbato non mollerebbe la presa. A tenerlo in vita sarebbero continui impulsi nordatlantici, un ennesimo atteso intorno a metà mese, in affondo verso la Francia, poi verso il Nordovest Italia e che porterebbe un’altra pesante fase di maltempo anche per la città di Milano.

Insomma, non si esce dal tunnel perturbato con le minacce di pioggia ricorrenti per altri 7/8 giorni almeno, sebbene con qualche pausa temporanea, al più della durata di un giorno. La temperatura è calata, con minima piuttosto fredda già intorno ai +6/7°C stamani, massima sui +12°C; minime ancora più fresche nella notte prossima, verso i +5°C, massime di domani più o meno stazionarie. Aumento, specie nei valori massimi, più apprezzabile per inizio settimana e verso martedì 12, poi nuovo calo e valori in allineamento a quelli propri del periodo.

MeteoWeb eseguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Milano con quotidiani editoriali dedicati.