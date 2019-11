Previsioni Meteo Napoli: allerta per le piogge torrenziali di Domenica, attesi oltre 50mm in città [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Napoli – Mattinata di tempo asciutto sul capoluogo partenopeo, con via vai di nubi medio-alte sostanzialmente innocue, magari solo in grado di velare temporaneamente il sole, tuttavia con schiarite abbastanza presenti. Pausa delle precipitazioni dopo le ultime ancora di ieri, per via di un allentamento delle anse cicloniche, ma veramente temporaneo, intercorso nella staffetta tra un vortice oramai evoluto verso l’Est Europa e un altro in approssimazione verso la Sardegna nelle prossime ore. Pausa effimera, dunque, poiché già dalla tarda serata prossima e poi nelle prime ore notturne, inizierà a intensificarsi la nuvolosità, con primi addensamenti associati a qualche debole pioggia sparsa.

Ma il tempo è destinato a peggiorare poi nel corso delle ore notturne, quando il minimo di pressione nordatlantico si sarà portato oramai a ridosso della Sardegna e da lì spingendo corpi nuvolosi a sviluppo verticale sempre più elevato dal basso Tirreno, verso le coste campane e anche il capoluogo Napoli.

Nella fascia notturna e poi ancora nel corso della giornata di domani, specie nelle ore pomeridiane, sono attesi le piogge e i rovesci più intensi, anche forti in qualche momento, con il rischio di temporanee criticità per possibili allagamenti lampo. Le precipitazioni dovrebbero attenuarsi verso la sera di domenica, anche con una temporanea cessazione, per poi riprendere nella notte sul lunedì, ma in forma più debole e irregolare. Tra la prossima notte e domani sera sono attesi circa 30 mm di pioggia sul capoluogo campano. Altro consistente apporto che va ad aggiungersi ai circa 280 mm in questo mese di novembre, sino a ora, e superando la soglia di 300 mm, quasi il doppio della media mensile. Attenzione anche al vento, mediamente dai quadranti meridionali sui 10/30 km/h, ma con raffiche in intensificazione, e velocità frequentemente sui 60/80 anche 90 km/h.

Possibili punte di velocità fino a oltre 100/110 km/h sulle isole fra Procida e Ischia, con mareggiate pericolose su tutti i litorali. A seguire, previsto un tempo in miglioramento tra lunedì e martedì, anche con ampie schiarite soleggiate, poi nuove nubi e qualche piovasco localizzato verso mercoledì mentre una nuova fase di pioggia, anche localmente moderata o forte è prevista verso metà settimana.

La temperatura è attesa in lieve aumento nei prossimi giorni fino a quasi metà settimana prossima, con valori un po’ sopra la media, +18/20°C le massime, +12/13°C le minime. Successivamente è previsto un calo su valori più consoni a quelli del periodo.

La redazione di MeteoWeb continuerà a seguire costantemente l’evoluzione del tempo per le città di Napoli con quotidiani editoriali dedicati.