Previsioni Meteo Napoli: altre piogge nelle prossime ore, poi breve pausa ma nel weekend torna il maltempo

Previsioni Meteo Napoli – Tende lentamente, ma anche temporaneamente, al riassorbimento il cavo instabile nordatlantico che da giorni imperversa sul Mediterraneo portando una fase di deciso maltempo anche per molte aree campane e per il capoluogo partenopeo. In particolare in queste ultime 24 ore, i fronti associati all’onda depressionaria, si sono indirizzati in maniera più persistente verso la verticale napoletana producendo rovesci e locali temporali in buona sequenza da ieri, soprattutto pomeriggio sera, e poi per la notte e ancora in queste ore mattutine.

L’accumulo di pioggia è abbastanza significativo con circa 15/20 mm di media, su qualche quartiere anche millimetri superiori, mentre sulle aree periferiche metropolitane si sono accumulati, localmente, fino 30/40 mm, specie nella fascia centro-meridionale.

Dicevamo, tuttavia, che la protratta fase instabile, oramai da inizio mese, avrà una temporanea pausa, per un repentino assorbimento verso Nord della curvatura ciclonica, con temporanea cessazione di flussi instabili in direzione del capoluogo campano e fase via via più stabile nelle prossime ore, specie serali-notturne e soprattutto per la giornata di domani, giovedì 7 novembre. Ma non ci si illuda. Si tratterà, come anche anticipato nei precedenti editoriali, soltanto di pause inter-frontali o, in questo caso, più propriamente inter-ciclonica , prospettandosi, nel corso del fine settimana, l’avvento di un autentico Ciclone nordatlantico sul Mediterraneo centrale, il quale porterà maltempo pesante anche sul capoluogo partenopeo.

Ma, stando a una tabella di marcia verso una nuova crescente perturbabilità, un nuovo primo consistente peggioramento raggiungerebbe la città di Napoli nel corso di venerdì 8. Magari inizialmente e, quindi, per le ore diurne di venerdì, le piogge potrebbero non essere molto determinate, piuttosto irregolari e deboli o al più moderate. Ma dalla sera di venerdì, e via via ancora di più nella notte su sabato e per il corso del fine settimana prossimo, si prospettano nuclei perturbati pesanti in impatto con la verticale di Napoli e, quindi, fase di mercato maltempo, all’insegna di rovesci intensi e nubifragi.

A seguire, grave attività ciclonica sul Tirreno e grave maltempo ulteriore per il capoluogo partenopeo che potrebbe vedere 5/6 giorni di perturbabilità accentuata, dal 9 e fino al 13/14 del mese, salvo qualche temporanea fase con fenomeni in cessazione. Riteniamo utile predisporre misure cautelative già da questi giorni, per quella che si prospetta una grave fase di maltempo con molto probabili criticità a iniziare dal prossimo weekend. Da evidenziare, infine, anche un progressivo calo termico da domani e più apprezzabile nel corso del fine settimana, a causa dell’ingresso, insieme ala nuova saccatura depressionaria, di aria più fredda nordatlantica.

MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione per la città di Napoli, attraverso quotidiani editoriali dedicati.