Previsioni Meteo Napoli: ancora maltempo con piogge e temporali, i dettagli

Previsioni Meteo Napoli – Va approfondendosi il nuovo sistema instabile anche verso il Tirreno centro-meridionale. Le anse cicloniche ancora non sono bene attive in corrispondenza del capoluogo campano, con transito di alcuni nuclei instabili, ma irregolari, solo in qualche caso associati a brevi rovesci nemmeno ovunque, con apporto di qualche millimetro sulle aree metropolitane, magari qualche pioggia più intensa sui settori di provincia.

Si proseguirà così per buona parte della giornata, con nubi irregolari alternate a schiarite soleggiate, magari qualche addensamento ogni tanto associato a brevi rovesci localizzati, ma niente di significativo fino al tardo pomeriggio.

Nel secondo pomeriggio, verso sera e ancora nella notte, invece, gli impulsi instabili dal Tirreno dovrebbero divenire via via più insidiosi apportando addensamenti più frequenti associati a rovesci più determinati, sebbene ancora irregolari. Un peggioramento più intenso è atteso nel corso della giornata di domani, sabato 9, con instabile a più continua e fasi in cui i rovesci potrebbero assumere anche forte intensità. Entro la mezzanotte sul lunedì 11, sono attesi circa 30 mm di pioggia sul capoluogo, non escluso localmente anche oltre su qualche quartiere, magari in qualche caso possibili anche millimetri inferiori, ma comunque un buon apporto generale. Insomma, una nuova fase abbastanza perturbata con qualche momento di criticità, specie nel corso di domani, per possibili rovesci intensi in unità di tempo ridotta.

Quali prospettive a seguire? E’ possibile un alleggerimento dell’instabilità per il corso di domenica 10, quando il cielo potrebbe continuare a essere nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma scarse precipitazioni associate o qualcuna irregolare alternata a fasi più asciutte.

Prospettive di tempo più asciutto per lunedì 11, anche se magari con nubi ancora abbastanza presenti. Il quadro evolutivo nel breve-medio termine, ossia tra la seconda parte del weekend e l’inizio della settimana prossima, dovrebbe proporre un temporaneo miglioramento con cessazione delle precipitazioni.

Ma nelle simulazione non si vede alcuna ripresa anticiclonica, piuttosto un’insistenza di una circolazione depressionaria sempre a matrice occidentale, quindi con possibile ritorno del maltempo la martedì 12 e prosieguo dell’instabilità anche per diversi altri giorni a venire, probabilmente fino a dopo metà mese.

Il quadro termico vede temperature massime, sebbene in lieve calo, ancora abbastanza miti, sui +20/21°C, mentre le minime si stanno allineando su valori più propri a quelli del periodo, intorno a +11/12°C. Per il fine settimana è atteso un calo generale di 1/2°C poi, a seguire, piccole oscillazioni altalenanti intorno alla media, con tendenza ad allineamento verso la media nel corso della prossima settimana.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione per la città di Napoli con quotidiani editoriali dedicati.