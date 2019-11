Previsioni Meteo Napoli: breve tregua del maltempo, ma domani tornerà la pioggia forte e abbondante

Previsioni Meteo Napoli – Primo weekend di novembre all’insegna del maltempo sulla città partenopea. Peggioramento annunciato e puntualmente arrivato in questo inizio mese, con fase di maggiore criticità nel corso della giornata di ieri, domenica 3 novembre, quando sono accorsi i rovesci e i temporali più intensi, temporaneamente anche a carattere di nubifragio. Nella sola giornata di ieri si sono accumulati sul capoluogo campano una media di 30/40 mm di pioggia mentre, su qualche area periferica metropolitana, i millimetri sono giunti anche a 60 e oltre.

Il quantitativo di pioggia nei primi 3 giorni di inizio mese si aggira intorno ai 60 mm abbondanti sulla città. Più di un terzo della pioggia media complessiva attesa per l’intero mese di novembre in solo 3 giorni. Si cambia decisamente pagina, dunque, con l’avvento del mese di novembre, rispetto a una seconda metà di ottobre mite, asciutta, soleggiata e calda. Le prospettive, infatti, anche a medio-lungo termine, sono per perseveranza di una circolazione instabile di matrice atlantica con frequenti occasioni per altre piogge, rovesci e temporali e, in diversi casi, ancora di forte intensità secondo il prospetto modellistico.

Per la giornata odierna, l’instabilità non è attesa di particolare rilievo, i cieli continueranno a essere in prevalenza nuvolosi o al più irregolarmente nuvolosi, anche con locali addensamenti, ma scarsi fenomeni o semmai deboli, occasionali e anche abbastanza rapidi.

Pochi cambiamenti fino a domani, salvo qualche fase con maggiori addensamenti verso domattina e qualche rovescio più significativo. Ma un altro peggioramento importante è atteso nel pomeriggio-sera di domani, quando l’avvento di un altro fronte organizzato potrebbe portare una fase nuovamente di maltempo significativo con apporto di altri 20/40 mm di pioggia, magari anche momenti con precipitazioni a carattere di nubifragio e rischio criticità temporanea.

Ancora nubi e piogge irregolari nella notte su mercoledì 6 e per la giornata di mercoledì. Probabilmente una pausa è attesa per giovedì sette, ma le prospettive in tendenza non sono affatto buone, ravvisandosi altro forte peggioramento a iniziare da venerdì 8 novembre e poi per il corso del fine settimana con l’avvento di altre perturbazioni e carico di piogge importante.

Sotto l’aspetto termico, va registrato un aumento dei valori in queste ore e ancora per domani, poi via via un lieve progressivo calo, con temperature che andranno allineandosi alla medie proprie del periodo. Anzi, prospettive di valori anche sotto media a iniziare dal prossimo fine settimana e per diversi giorni a seguire a causa dell’avvento di una circolazione più fredda subpolare che porterà un clima più propriamente da fine autunno o quasi simil invernale.

MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Napoli con quotidiani editoriali dedicati.