Previsioni Meteo Napoli: forti piogge con 50/60 mm nelle ultime 24 ore e vento forte. Maltempo pesante a oltranza

Previsioni Meteo Napoli – Pesante maltempo sul capoluogo partenopeo e su tutto l’hinterland. Da ieri l’area è sferzata da venti forti in prevalenza meridionali, fino a 100/120 km/h su alcuni settori insulari, costieri e sui promontori interni, specie della Penisola Sorrentina. Oltre al vento tempestoso a completare un quadro meteorologico particolarmente perturbato, forti piogge e rovesci intensi, ricorrenti nelle ultime 24 ore. L’accumulo complessivo da ieri si aggira intorno ai 60 mm di pioggia sul capoluogo, fino a 70/80 mm sulle aree provinciali.

Il tutto a causa di un poderoso minimo depressionario in risalita dal basso Tirreno e che nella notte, con isobare nel fulcro fino a 990 hpa, si è collocato proprio di fronte alle coste campane.

Molti i danni associati al maltempo su tutta l’area partenopea e sui settori insulari, uno particolarmente grave accorso questa notte in via Udalrigo Masoni, nella zona dei Ponti Rossi, dove l’infiltrazione di abbondante acqua causata dal maltempo, ha causato una grossa voragine con imponente fuga di gas ed evacuazione di circa 200 persone a scopo cautelativo.

Una instabilità un po’ più debole è prevista tra oggi e domani, quando potranno aversi ancora brevi rovesci irregolari, ma alternati ad ampie fasi asciutte, specie nella sera e nottata prossima. Rovesci un po’ più frequenti nella giornata di domani, ma apporto pluviometrico non importante, entro il pomeriggio di domani, mediamente sui 5/7 mm di pioggia.

Fase interlocutoria anche quella tra domani sera, notte su venerdì e per la giornata di venerdì 15, con annuvolamenti e rovesci sparsi alternati a fasi più asciutte, ma fenomeni ugualmente non significativi. Attenzione, invece, al peggioramento che dovrebbe intervenire da venerdì sera, per tutta la notte su sabato e l’intera giornata di sabato.

Dalle ultime elaborazioni, si tratterebbe del peggioramento probabilmente più intenso con ingente apporto di acqua e fasi all’insegna di nubifragi. In 18/20 ore potrebbero accumularsi altri 60 mm di pioggia. Utile un’allerta preventiva in vista di quella fase perturbata tra venerdì sera e la giornata di sabato, per rischio di serie criticità sulla città metropolitana e hinterland.

Cessazione delle piogge tra sabato sera e domenica mattina, ma poi previsti altri fronti e altri rovesci e temporali per il corso di domenica. Dunque, grave maltempo in prospettiva, soprattutto a iniziare da venerdì e per gran parte del fine settimana con prospettiva di accumuli medi sulla città metropolitana di circa 100 mm di pioggia tra venerdì e domenica.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per le città di Napoli con quotidiani editoriali dedicati.