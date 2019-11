Previsioni Meteo Napoli: il maltempo continua, piogge a oltranza [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Napoli – Non accenna a diminuire l’instabilità sul capoluogo partenopeo. Sebbene in questa fase le anse cicloniche non siano particolarmente determinate, per via di un temporaneo affievolimento del cavo depressionario, il flusso di correnti umide meridionali continua a produrre corpi nuvolosi irregolari che ogni tanto scaricano rovesci d’acqua sul capoluogo campano, con alternanza di questi a momenti più asciutti. Nelle ultime 24 ore si sono verificati diversi rovesci, con un accumulo complessivo intorno ai 14/16 mm sulla città metropolitana, di cui circa 12 mm nella sola giornata di ieri, altri 3/4 mm dalla mezzanotte a queste ore.

Insomma, contesto di instabilità che permane e che non cambierà di molto anche nel corso dei prossimi due giorni, con persistente alternanza di nuclei instabili associati a deboli rovesci e fasi più asciutte. Entro la mezzanotte su sabato 23, quindi computando tutte le piogge irregolari che avrebbero luogo nelle prossime 36 ore, sono attesi altri 10/12 mm di pioggia che, sommati a quelli delle ultime ore, totalizzerebbero circa 15 mm, apporto non rilevante, ma nemmeno trascurabile.

Un peggioramento più deciso, invece, è atteso dalla sera di sabato e fino a metà mattinata di domenica. Intanto, una pausa delle precipitazioni più duratura dovrebbe concretizzarsi nella notte su sabato e anche per gran parte della giornata pre-festiva, salvo qualche addensamento occasionale.

Invece, l’arrivo di un vortice depressionario atlantico, dapprima tra la Sardegna e il Tirreno centrale, poi sul Tirreno meridionale, apporterebbe, tra sabato sera e la prima mattinata di domenica, un significativo peggioramento del tempo anche lungo tutte le coste della Campania, capoluogo compreso, con rovesci e temporali in intensificazione e in qualche fase anche forti. In questa fase sono attesi circa 15/20 mm di pioggia in 6/7 ore; ancora nubi e piogge più deboli e irregolari nel corso di domenica, per un apporto complessivo entro domenica sera di circa 30 mm.

Non è escluso qualche momento di criticità per precipitazioni temporaneamente forti nel fine settimana. Intensificazione anche dei venti, mediamente meridionali o orientali tra 10 e 30 km/h, spesso sui 20/40 km/h, qualche punta anche verso i 50/60 km/h sui bacini e sulle isole più a largo.

Circa le temperature, esse attualmente sono un po’ sotto la norma nei valori massimi mediamente sui +13/14°C, minime intorno alla media o poco sopra, sui +10°C; sono previste, però, tutte in graduale aumento nel corso dei prossimi giorni, anche nell’ordine di 4/5° entro lunedì 25, per via di un’azione di correnti via via più instabili, ma anche più miti meridionali.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Napoli attraverso quotidiani editoriali dedicati.