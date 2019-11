Previsioni Meteo Napoli, imminente violento peggioramento: 40 ore di pioggia torrenziale [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Napoli – L’autunno, oramai, ha preso piedi anche sul capoluogo partenopeo. Da qualche giorno prevale un flusso umido e moderatamente instabile occidentale o sudoccidentale, con via vai di nubi e anche addensamenti associati a rovesci sparsi. L’ultimo rovescio più importante è accorso in tarda nottata appena passata verso le prime ore mattutine odierne, con apporto di circa 5/10 mm sulla città metropolitana e hinterland.

Attualmente è in corso una fase più stabile, con nubi irregolari e anche qualche schiarita soleggiata, ma non durerà molto.

Via via, nel corso del pomeriggio, le nubi dovrebbero andare aumentando, sebbene ancora con tempo mediamente asciutto, solo con qualche breve rovescio occasionale. Nelle ore tardo-pomeridiane e verso sera, è atteso un rovescio più intenso, ma sarà nel corso della nottata che il tempo peggiorerà in maniera netta.

Secondo gli ultimi dati è atteso un nucleo temporalesco importante a iniziare dalla mezzanotte, con sequenza di rovesci moderati, ma spesso anche forti, per tutto il corso della nottata. Attesi entro le 07.00 di domattina, domenica 3 novembre, circa 30/40 mm di pioggia, con fasi anche di precipitazione a carattere di nubifragio e con rischio allagamenti lampo.

Per il corso della mattinata di domani, magari precipitazioni un po’ più irregolari e deboli con qualche spacco più asciutto, ma dalle ore centrali e per tutto il corso del pomeriggio di domenica 3, altri rovesci intensi. Ancora rovesci e temporali forti in serata, dopo una breve attenuazione dei fenomeni tra il tardo pomeriggio e la prima serata. Entro le 24.00 di domani, domenica 3, attesi altri 40/50 mm.

Possibili accumuli finali, tra le precipitazioni prossime notturne e quelle di domani, fino a 90 mm o anche oltre sul capoluogo campano, naturalmente con varietà di accumuli tra settore a settore. Magari su qualche quartiere o settore periferico i millimetri potranno essere anche minori, ma il quantitativo massimo di 90 mm prospettato potrà certamente riguardare qualche area e sarebbe un accumulo importante, peraltro in poche ore, tale da giustificare un’allerta preventiva per possibili fasi di criticità.

Le prospettive, a seguire, sarebbero per una pausa delle precipitazioni per il corso di lunedì 4, ma altre piogge e anche rovesci forti sono attesi per martedì 5 e mercoledì 6, ancora tra il 7 il 9 del mese e ricorrenti fino a metà novembre. Insomma, fase autunnale di gran rilievo per il capoluogo campano con importante apporto di acqua, quasi certamente in eccesso rispetto alla media per questa prima parte di novembre.

La temperatura oscillerà intorno alle medie proprie del periodo, magari con prevalenza di un piccolo eccesso fino al 6/7 novembre, salvo una temporanea fase più fresca nella notte tra domani sera e lunedì 4. Poi valori più o meno allineati alle medie stagionali, anche probabilmente più freschi tra il 9 e 10 novembre.

MeteoWeb seguirà quotidianamente l’evoluzione del tempo per la città di Napoli con editoriali dedicati.