Previsioni Meteo Napoli: maltempo a oltranza, allarme dissesto e alluvioni per forti piogge e temporali

Previsioni Meteo Napoli – Ultime 48 ore all’insegna di una instabilità piuttosto accesa sul capoluogo campano. La vecchia circolazione depressionaria atlantica, che da una settimana sta governando il tempo su gran parte d’Italia, continua a sfornare nuclei perturbati, esaltati dalle tiepide acque del Tirreno, in direzione anche del capoluogo partenopeo. Malgrado sia in assorbimento graduale, il flusso instabile portante incrocia ancora bene la verticale di Napoli producendo anche per tutt’oggi rovesci irregolari, in diverse fasi di buona consistenza. L’accumulo, tra ieri è oggi, è mediamente intorno ai 30 mm sull’area metropolitana, su qualche quartiere anche millimetri superiori, di cui metà circa caduti ieri, l’altra metà dalla mezzanotte e fino a queste ore. Possibili altri 5/10 mm entro domattina sebbene con fenomeni irregolari alternati a fasi più asciutte.

Dovrebbe andare meglio nel corso di domani, salvo qualche addensamento residuo, ma scarsi fenomeni associati o deboli e irregolari. In gran parte asciutto anche lunedì 11, salvo nubi irregolari e qualche addensamento, ma non dovrebbe mancare anche qualche schiarita.

Prospettive di nuovo intenso peggioramento tra martedì 12 e mercoledì 13. In questa fase, dovrebbe essere pienamente attivo un secondo affondo depressionario nordatlantico al quale, in questo caso, si assocerebbe un profondo vortice ciclonico in prossimità del basso Tirreno. Mancano ancora circa 72 ore al compimento di questa manovra e i dati sono ancora approssimativi, tuttavia se dovesse realizzarsi l’impianto prospettato ora nelle simulazioni modellistiche, potrebbero esserci le condizioni per severo maltempo anche sul capoluogo campano per la giornata di martedì 12.

Maltempo a oltranza anche a seguire, per almeno altri 5/6 giorni fino a oltre metà mese, per una insistenza reiterata di azione perturbata atlantica e traiettoria spianata per altri numerosi nuclei instabili alla volta della Campania e di Napoli. Prospettive di un allentamento delle condizioni di maltempo solo verso la terza decade, ma da confermare pure.

In riferimento alle temperature, i valori sono diminuiti nelle ultime ore per l’avvento di aria più fredda nordatlantica fino alla Sardegna e al medio-basso Tirreno. Le massime di oggi si stanno aggirando intorno ai +16/17°C sull’area metropolitana, mentre la minima ha fatto registrare mediamente +12/13°C. Non ci saranno variazioni significative fino a tutto domani, probabilmente un lieve aumento è atteso tra lunedì e mercoledì, ma poi si tornerà a scendere con valori che si allineeranno alle medie stagionali.

La relazione di meteo e seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Napoli, portando quotidiani aggiornamenti in appositi editoriali dedicati.