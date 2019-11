Previsioni Meteo Napoli: maltempo a oltranza, alto rischio di alluvioni e allagamenti

Previsioni Meteo Napoli – Intanto, peggioramento intenso, anche un po’ inatteso di tali proporzioni, accorso nella notte, ma soprattutto dalle prime ore di questa mattina e ancora attivo. Un minimo di bassa pressione abbastanza ampio, esteso dai canali delle isole maggiori e fino al basso Lazio, ha convogliato lungo il suo ascendente depressionario correnti umide e instabili persistenti per più ore e perfettamente direzionate sulla verticale del capoluogo partenopeo. La conseguenza sono state piogge e rovesci continui dalla notte, ma ancora più intensi nella mattinata e accumuli decisamente importanti fino a oltre 50/60 mm o persino oltre 70 mm su qualche quartiere e conseguente inasprimento delle criticità, già presenti dopo il maltempo pesante dei giorni scorsi.

E le prospettive non sono affatto rosee. Le piogge dovrebbero diminuire o per qualche fase anche cessare delle prossime ore e fenomeni più deboli e irregolari attese anche per domani, ma altro maltempo si prepara nel fine settimana.

L’azione depressionaria, infatti, tornerebbe a rinvigorirsi a causa dell’irruzione sul Mediterraneo occidentale di altra aria fredda di matrice sub-polare e attivazione di altri flussi perturbati meridionali provenienti dal Nord Africa, molti dei quali nuovamente direzionati sulla verticale del capoluogo campano.

Un’altra fase con tempo fortemente instabile, dopo qualche giornata con alternanza tra piogge deboli-moderate e fasi asciutte con schiarite, dovrebbe giungere dal pomeriggio-sera di sabato e fino alla mattinata di domenica. In questa circostanza nuovamente il capoluogo campano potrebbe essere colpito da forti rovesci e temporali, per diverse fasi anche a carattere di nubifragio e apporto di altri significativi accumuli. Avevamo parlato, nell’editoriale di ieri, di circa altri 100 mm di pioggia e, fino a domenica, è confermato questo accumulo, magari si andrà senz’altro anche oltre. Quantitativi importanti con rischio idro-geologico.

Previsioni Meteo Napoli: fino a quando durerà il maltempo?

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, piogge e rovesci, alternati a fasi più asciutte e talvolta ancora intensi, dovrebbero continuare almeno fino al 19/20 novembre.

A seguire, un allontanamento del flusso perturbato verso l’Europa occidentale e, quindi, un progressivo e costante aumento della pressione anche sul medio-basso Tirreno e sull’area partenopea, dovrebbe consentire un allentamento del maltempo o comunque, semmai qualche residua instabilità, dovrebbe trattarsi di episodi piovosi più deboli e maggiormente distanziati nel tempo.

Sotto l’aspetto delle temperature, sono attualmente intorno alle medie stagionali i valori massimi, un po’ superiori quelli minimi, mediamente compresi tra +16/17°C gradi i primi, sui +12/13°C i secondi; fino a domenica è computato un rialzo generale delle temperature, anche nell’ordine di +3/4°C, per correnti più calde meridionali, poi torneranno a calare sui valori di questi giorni.