Previsioni Meteo Napoli: maltempo no-stop per tutta la settimana

Previsioni Meteo Napoli – Appena colpito da una forte ondata di maltempo, nella giornata di ieri, con nubifragi e grandinate devastanti, il capoluogo partenopeo si appresta a vivere una fase ancora all’insegna dell’instabilità, ma con allentamento delle anse cicloniche, quindi vorticità non più esasperate e fenomeni meno violenti, per di più anche discontinui. In queste ore centrali della giornata, il cielo si presenta nuvoloso con addensamenti temporanei associati a rovesci irregolari. Per le prossime ore pomeridiane sono attese condizioni di variabilità, con lunghe fasi di tempo asciutto e qualche addensamento occasionale associato a brevi precipitazioni in forma di pioggia debole o rovescio moderato. Possibile fase più asciutta nelle ore notturne.

Per domattina, consuete nubi irregolari e addensamenti che magari nel corso della mattinata potrebbero farsi via via più intensi e associati a brevi rovesci; rovesci irregolari, ossia alternati a pause asciutte, potrebbero essere la caratteristica anche per tutta la giornata di domani, con momenti senza pioggia magari anche lunghi e una fase in cui le precipitazioni potrebbero assumere anche carattere moderato, verso il secondo pomeriggio. Ancora rovesci irregolari possibili nella notte e primo mattino di venerdì, poi tempo migliore per il corso di venerdì.

Secondo le ultime proiezioni, nel fine settimana, il Sud Italia dovrebbe tornare a essere interessato da una profonda bassa pressione responsabile di maltempo diffuso, localmente anche intenso sulle aree più meridionali. Tuttavia, rispetto al posizionamento di questa bassa pressione e, quindi, rispetto alle correnti portanti perturbate da essa indotte, il capoluogo partenopeo potrebbe trovarsi più al margine. Intanto, per la giornata per sabato 23, il vortice instabile dovrebbe indugiare ancora tra la Spagna e le Isole Baleari, quindi lontano dal Sud Italia con una giornata all’insegna del tempo buono e asciutto oltre che per tutta la Campania e per gran parte del Sud peninsulare, anche per il capoluogo Napoli, salvo le consuete nubi irregolari, ma schiarite prevalenti. Invece, nella notte su domenica, il minimo accentrerebbe la sua azione verso il Mediterraneo portandosi tra le isole maggiori e poi tra Sicilia, basso Tirreno, verso il mattino di domenica, e inviando corpi nuvolosi più intensi verso il capoluogo dove potrebbero arrivare piogge e rovesci sparsi nella notte su domenica e nella prima mattinata del giorno festivo. A seguire, la bassa pressione dovrebbe evolvere verso Est/Sud Est, con tempo che migliorerebbe sul capoluogo campano. La dinamica dell’azione depressionaria, tuttavia, va vagliata meglio nel corso dei prossimi giorni e di conseguenza va rettificata la previsione per la città partenopea.

La temperatura attuale è un po’ sotto la media nei valori massimi, intorno ai +15/16°C, leggermente sopra in quelli minimi, intorno a +11°C, ed è attesa più o meno stabile fino a venerdì. Verso il weekend è previsto un lieve aumento di un paio di gradi.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Napoli, attraverso quotidiani editoriali dedicati.