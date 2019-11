Previsioni Meteo Napoli: si prospetta un altro weekend di forte maltempo

Previsioni Meteo Napoli – Tempo asciutto e anche con ampie schiarite soleggiate, salvo la presenza di nubi perlopiù medio-alte, ma innocue, solo in grado di velare o coprire parzialmente sole. C’è però un vento sostenuto, mediamente da Sud/Sudest sui 15/30 km/h o raffiche anche superiori. Contesto quindi di tempo migliore, poiché, dopo l’evoluzione verso est del primo sistema depressionario che ha portato tanto maltempo fino a ieri, la nuova struttura barica, ugualmente instabile perturbata, si pone con asse non ancora favorevole a precipitazioni per il capoluogo partenopeo. Una corrente umida ascendente il sistema depressionario è attiva appena a Nord della Campania, non interessando per il momento nè la regione e nè il Capoluogo e non lo farà anche per le prossimi ore serali e notturne.

Qualche sconfinamento di nubi con addensamenti è previsto per la giornata di domani, quando non sono esclusi anche deboli rovesci sparsi, qualcuno moderato, tuttavia si tratterebbe di una temporanea fluttuazione del flusso instabile verso Sud.

Sarebbero associati fenomeni deboli-moderati e anche irregolari, cioè alternati ad ampie fasi asciutte, ma in nuovo rapido riassorbimento verso il medio-alto Tirreno e tempo che, per il corso di domani, pomeriggio-sera, dovrebbe di nuovo tornare più stabile e asciutto. Venti meridionali ancora sostenuti domani.

Attenzione, però, perché un peggioramento più intenso è atteso per la giornata di domenica, 17 novembre. In quella fase, il minimo di pressione dal medio-basso Tirreno dovrebbe portarsi sulle regioni centrali, comportando una circolazione occidentale o nordoccidentale al suolo e alle quote medio-basse. Il capoluogo campano, in questo caso, sarebbe più esposto al flusso perturbato con nuclei instabili che, dal Tirreno centrale, avanzerebbero verso Est.

I rovesci e i temporali più intensi dovrebbero verificarsi al mattino di domenica 17, tra le 7:00 e 10:00. Per il resto del giorno festivo, continuerebbero nubi e fenomeni piuttosto frequenti ma un po’ più irregolari con qualche pausa asciutta. Entro la sera di domenica, sono previsti accumularsi circa 40 mm di pioggia, con altra fase, dunque, di maltempo importante, perlopiù concentrato in 3/4 ore di domenica mattina. Tempo migliore per lunedì 18, ma poi altri rovesci e temporali sono attesi per martedì 19. Le temperature sono previste in aumento più apprezzabile nella giornata di domani, quando le massime potranno portarsi anche sui +21/22°C, poi in nuovo calo nel corso di domenica.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione per la città di Napoli, attraverso quotidiani editoriali dedicati.