Previsioni Meteo Napoli: tempesta nel weekend, piogge alluvionali e vento impetuoso Domenica mattina

Previsioni Meteo Napoli – Schiarite soleggiate nella mattinata odierna sul capoluogo partenopeo, dopo alcuni addensamenti e qualche rovescio nella notte e rovesci più diffusi nella giornata di ieri. Dunque, una fase di tempo asciutto in attesa che sul Mediterraneo centro-occidentale vada organizzandosi un altro significativo attacco depressionario a opera di correnti instabili o anche perturbate nordatlantiche. Il tempo non cambierà di molto anche per il prosieguo della giornata odierna, salvo una maggiore nuvolosità nel corso del pomeriggio, magari associata anche a qualche breve scroscio di pioggia o rovescio nel secondo pomeriggio o verso sera, ma fenomeni sempre piuttosto localizzati.

Evoluzione all’insegna della variabilità anche per la notte e per l’intera giornata di domani, con un po’ di nubi irregolari, qualche addensamento, ma precipitazioni quasi del tutto assenti o solo occasionali, brevi rovesci nella notte, ma anche improbabili. Maggiori schiarite soleggiate per le ore diurne di domani, alternate a nubi irregolari.

Nuvolosità in aumento, ma ancora tempo in prevalenza asciutto anche per la serata di domani. Attenzione, però, perché un peggioramento interverrà a iniziare dalle ore notturne su domenica 24 e soprattutto nel corso della mattinata del giorno festivo. Sarà in questa fase, infatti, che un minimo di pressione piuttosto profondo e ben strutturato a tutte le quote atmosferiche, si scaverà sul Mediterraneo centro-occidentale, portando il centro motore tra la Sardegna e il medio-alto Tirreno. Da questa posizione, correnti meridionali umide e molto perturbate convogliate dal sistema risaliranno dal basso Tirreno, Sicilia, Eolie, verso la Campania, intersecando bene anche la verticale di Napoli.

Prime piogge deboli o moderati inizieranno in nottata, ma sarà verso il primo mattino di domenica, dalle 05:00/06/00 e fino alle 10:00/11:00 che agiranno i nuclei perturbati più importanti, apportando sul capoluogo campano rovesci e temporali intensi, per qualche fase a carattere di nubifragio. Nelle stesse ore e durante i nubifragi, sono attesi venti intensi in prevalenza meridionali, con raffiche frequenti fino a 60 a 80 km/h ma spesso oltre, localmente raffiche sui 100/110 km/h sull’hinterland napoletano, specie area Castellammare di Stabia, Monti Lattari.

Massima attenzione, quindi, in questa fascia oraria perché potrebbero esserci criticità per via di forti quantitativi di acqua in unità di tempo relativamente ridotta e per via dei forti venti associati a mareggiate pericolose. Ancora rovesci diffusi fino alla serata di domenica, sebbene più irregolari dalle ore pomeridiane, e qualche pioggia residua nella notte sul lunedì, poi via via in miglioramento con prospettive di tempo più asciutto e schiarite verso lunedì 25. In 15/20 ore circa, dalla tarda nottata su domenica e le ore serali di domenica, sono attesi altri 40/50 mm di pioggia sul capoluogo partenopeo. Tempo probabilmente buono per martedì 26, poi altro rischio di piogge moderate tra il 27 e il 28 novembre.

Le temperature, sono più o meno intorno alle medie stagionali le massime, sui +16/+ 17°C, un po’ superiori alle medie le minime, intorno ai +10/+11°C; nei prossimi giorni è previsto un progressivo e generale aumento di 2/3°C circa se non di più entro lunedì 25. A seguire, di nuovo calo, verso fine mese, sui valori attuali.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione nel tempo per la città di Napoli attraverso quotidiani editoriali dedicati.