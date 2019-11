Previsioni Meteo Napoli: maltempo a oltranza, altre forti piogge in arrivo

Previsioni Meteo Napoli – Temporanee fasi di tempo più asciutto, anche con spazi soleggiati, come accorse ieri, ma il contesto barico resta depressionario, all’insegna di correnti occidentali umide e instabili le quali, con sempre maggiore frequenza, attiveranno nuclei perturbati dal Tirreno verso l’area partenopea. C’è stato un allentamento del flusso instabile nella giornata di ieri, ma già questa notte sono giunti primi addensamenti associati a qualche pioggia sparsa, qualche altro al primo mattino.

In queste ore di metà giornata il cielo si presenta in prevalenza nuvoloso, solo qualche schiarita fugace. Vento in prevalenza occidentale moderato, a tratti anche forte, mediamente sui 20/40 km/h, ma raffiche anche superiori, e temperatura per il momento ancora piuttosto mite, intorno ai +21°C. Per le ore pomeridiane non sono attesi grossi cambiamenti, specie per la prima parte del pomeriggio. Via via la nuvolosità, invece, dovrebbe intensificarsi verso il secondo pomeriggio, ma le precipitazioni, perlomeno quelle degne di nota, non dovrebbero giungere prima della serata, salvo qualche rovescio possibile prima, ma abbastanza veloce.

È intorno alle 21.00 e verso la mezzanotte, infatti, che è atteso l’arrivo di un fronte più perturbato e consistente a cui dovrebbero essere associati rovesci o anche temporali in qualche fase forti con possibile apporto di 20/30 mm di precipitazione media, se non anche di più su qualche quartiere metropolitano. Potrebbe insorgere anche qualche criticità per allagamenti lampo nel corso della sera.

Graduale miglioramento nel corso della notte, salvo qualche addensamento ultimo e nubi irregolari con rovesci alternati a fasi più asciutte per il corso di domani, specie nelle ore pomeridiane. Secondo le proiezioni attuali, una fase inter-frontale più stabile e soleggiata potrebbe intervenire per la giornata di giovedì 7, ma si configurerebbe come la classica quiete prima della tempesta. Un repentino e possente peggioramento seguirebbe a ruota per la giornata di venerdì 8, conseguenza di nuovo affondo depressionario nordatlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale.

Le intense vorticità e i sistemi perturbati a esso legati, comporterebbero un maltempo di nuovo grave oltre che per venerdì 8, anche per il corso del fine settimana 9/10 novembre. Le temperature, ancora piuttosto miti, sono attese in calo da domani e ancora più apprezzabile verso il fine settimana, con valori che tornerebbero in media o temporaneamente anche un po’ sotto tra sabato e domenica.

MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Napoli, attraverso quotidiani editoriali dedicati.