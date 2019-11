Previsioni Meteo, sulle Alpi la prima grande NEVICATA della stagione: FOCUS con tutti i dettagli

Previsioni Meteo – E’ oramai in atto il nuovo peggioramento del tempo legato a un ennesimo cavo instabile nordatlantico in affondo verso il bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Piogge e temporali intensi stanno imperversando sulla Liguria, specie di Levante, sull’Alessandrino e piogge diffuse sul resto del Nord, soprattutto su aree centro-occidentali e alta Toscana. Ma un elemento di spicco associato a questa recrudescenza pesante del maltempo è l’aria più fredda associata al sistema e la neve che cadrà copiosa su gran parte dell’arco alpino.

Nevicate abbondanti sono già in atto sulle Alpi lombarde e piemontesi, soprattutto settentrionali, fenomeni più irregolari sulle Alpi occidentali piemontesi. La perturbazione avanza verso ovest e, entro la mezzanotte, la neve avrà raggiunto tutte le Prealpi Lombarde, le Alpi Retiche, anche le Prealpi Vicentine, parte delle Dolomiti e anche le Alpi Atesine. Nella notte tutto l’arco alpino interessato da neve.

Le quote ove la neve cadrà più solida e anche abbondante saranno quelle sui 1300/1500 m, ma diffusamente i fiocchi scenderanno abbondanti fino a 1200 m, qui anche con qualche decina di cm su diverse aree, e neve anche sotto con comparse fino intorno ai 1000 m. Alle quote di 1300/1500 m, potranno cadere mediamente 20/40 cm di neve, eccetto le Alpi marittime, quelle Cozie e Graie dove i quantitativi saranno abbondantemente inferiori. Ma alle medesime quote di 1300/1500 m, accumuli diffusamente fino a 50 cm, anche 60 e oltre cm su alcune aree. I settori più esposti ai quantitativi di neve più elevati sono le aree settentrionali delle Prealpi Vicentine, le Dolomiti centro-meridionali, verso le Prealpi e le Alpi Carniche, anche parte delle Prealpi Lombarde orientali (aree contrassegnate in arancio).

Neve abbondante anche sulle Alpi Lepontine e Alpi Retiche più settentrionali; sulle Alpi Pennine una media di accumuli intorno ai 15/20 cm, sul resto delle Alpi occidentali già citate, accumuli minori o anche minimi, variabili tra qualche centimetro fino a 10 cm. La fase con le precipitazioni più abbondanti sarà quella notturna e della mattinata di domani, soprattutto sui settori alpini centro-orientali, fino anche alle ore pomeridiane sulle Alpi più a Est.

Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: