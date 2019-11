Previsioni Meteo Roma, scatta l’Allerta: violenti nubifragi stasera, allarme alluvione Sabato sera

Previsioni Meteo Roma – Come nelle attese, è peggiorato il tempo sulla Capitale con nubi e rovesci che sono arrivati diffusi su diversi quartieri, salvo ancora qualcuno con fenomeni minori. Tuttavia, l’instabilità per il corso della giornata odierna non dovrebbe essere particolarmente insistente, dovrebbe manifestarsi, quindi, in forma irregolare e saltuaria per nuclei instabili ancora non ben organizzati verso la Capitale. Fino al pomeriggio e prima serata, attendiamoci addensamenti irregolari associati a rovesci, talora anche di moderata o forte intensità, ma non tutti i quartieri potrebbero essere interessati e, per di più, i fenomeni potrebbero essere alternati a lunghe fasi più asciutte.

Ma attenzione, perché si tratterebbe solo dei prodromi di un peggioramento più serio atteso in serata. Dalle 21:00/22;00 circa, infatti, un potente nucleo instabile in quota e proveniente dalla Toscana, abborderà la verticale romana, determinando un possente rovescio a carattere temporalesco con fasi di nubifragio in seconda serata o verso la mezzanotte e prime ore notturne. Secondo il Centro di Calcolo Europeo, la precipitazione potrebbe essere davvero importante e anche violenta in unità di tempo ridotta con circa 50/60 mm di accumulo.

Tuttavia, trattandosi di un nucleo piuttosto circoscritto, le precipitazioni parossistiche o esasperate potrebbe non interessare tutti i quartieri della Capitale o magari prendere bene alcuni e colpire meno pesantemente altri. Il dato importate è il serio rischio di un grave nubifragio tra le 21.00 circa e la mezzanotte con gravi criticità conseguenti, soprattutto in riferimento ad allagamenti lampo di strade, sottopassi, scantinati e per rischio congestione traffico. Utile predisporre misure cautelative in vista del grave maltempo serale-notturno.

Un temporaneo miglioramento sarà possibile verso il mattino di domani e anche per l’intera mattinata di sabato 16, ma nuove nubi e piogge in arrivo nel pomeriggio e via via moderate o a tratti forti verso la sera di domani. Attesi 20 mm millimetri circa tra domani pomeriggio e la mezzanotte su domenica. Altra breve pausa nella notte su domenica, ma un nuovo, intenso peggioramento accorrerebbe nel giorno festivo, con rovesci e temporali di nuovo forti e in diverse fasi a carattere di nubifragio. Attesi altri 40 mm, mediamente, entro la sera di domenica. Un weekend, quindi, tartassato da pesante maltempo sulla Capitale, con momenti di elevata criticità per fenomeni intensi, soprattutto nelle prossime ore serali e poi nel corso di domenica. Attesi un complessivo di circa 100/120 mm di pioggia entro domenica sera. Temperature più o meno stazionarie o in leggero aumento con massime sui +17°C, minime sui +14/15°C, salvo più bassi in presenza di precipitazioni. Tutti i valori sono previsti in calo verso inizio settimana.

MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Roma attraverso quotidiani editoriali dedicati.