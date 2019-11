Previsioni Meteo Roma, ampie schiarite oggi e domani ma Venerdì torna la pioggia

Previsioni Meteo Roma – Il maltempo che ha flagellato negli ultimi giorni e nelle ultime ore molte regioni italiane, sta risparmiando temporaneamente, invece, il Lazio è anche la Capitale. Malgrado un contesto barico ugualmente depressionario, è mancata l’esposizione alla traiettoria dei fronti sicché, perlomeno nelle ultime 24 ore, non si sono verificate precipitazioni degne di nota, se non qualche decimo di millimetro sporadico dovuto a qualche breve rovescio localizzato e soprattutto veloce. Mattinata odierna, addirittura, con ampie schiarite soleggiate che si sono andate sempre più ampliando verso queste ore centrali. Tuttavia, l’assetto barico resta depressionario anche per la Capitale tant’è che, per il corso della giornata, addensamenti improvvisi non sono esclusi e naturalmente non è esclusa anche la possibilità che a essi siano associati brevi rovesci, magari irregolari e anche localizzati, solo su qualche quartiere.

Non dovrebbe piovere poi per il corso della sera-notte mentre, secondo gli ultimi dati, un corpo nuvoloso più intenso potrebbe arrivare nel corso della mattinata di domani, giovedì 14 novembre, e arrecare qualche rovescio più significativo, con possibile accumulo, dalla mattinata di domani e fino al primo pomeriggio, di circa 4/6 mm.

Nel complesso, malgrado questi addensamenti possibili ogni tanto, ma nemmeno certi, non si tratterebbe di instabilità di particolare rilievo in un contesto generale in cui dovrebbero prevalere le fasi di tempo asciutto e anche con schiarite.

Ma attenzione, perché il tempo dovrebbe andare progressivamente peggiorando nella notte su venerdì e poi via via nel corso di venerdì 15. In questa fase, infatti, arriverebbe un’intensa perturbazione atlantica, l’ennesima in questo piovoso mese di novembre, la quale transiterebbe su Roma proprio a cavallo di metà mese. Già piogge più determinate, quindi, per azioni pre-frontali, nella notte su venerdì e mattinata di venerdì stesso, poi il fronte più possente dovrebbe entrare in azione da metà giornata di venerdì e fino alle ore notturne su sabato. Attenzione in questa fase, perché sarà possibile un maltempo serio con rovesci e temporali intensi e persistenti, talora in forma di nubifragio su tutta la città metropolitana. Attesi entro la mezzanotte su sabato, circa 50 mm di pioggia. Potrebbe essere un venerdì nero, quello prossimo, con momenti di criticità per la Capitale, a causa di allagamenti lampo e congestione del traffico. Ma il dato allarmante è la prosecuzione del maltempo. Solo un allentamento dell’intensità dei fenomeni nella notte su sabato e per la giornata di sabato, ma continuerebbero a essere frequenti i rovesci, spesso moderati. Poi, nel tardo pomeriggio e verso la sera di sabato, un altro intenso peggioramento con nuovamente momenti di precipitazione a carattere di nubifragio. Attesi altri 30/40 mm entro la mezzanotte su domenica, se non anche oltre.

Ancora perturbato e tempo instabile anche nel giorno festivo del weekend, quindi per domenica 17, con ancora altri rovesci irregolari, spesso moderati. Le stime attuali sono di un accumulo complessivo intorno ai 100 mm nella triade di maltempo venerdì-sabato-domenica, ma potrebbero essere anche di più. Attenzione anche all’intensificazione dei venti meridionali o sudoccidentali, soprattutto per la giornata di venerdì 15, mediamente sui 20/40 km/h, ma con raffiche che potrebbe raggiungere anche i 60/70 km/h e ancora possibile vento forte tra sabato sera e la notte su domenica. Numeri e stime di un certo significato e tali da giustificare un’allerta seria per i prossimi giorni.

La relazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la Capitale Roma, apportando aggiornamenti con quotidiani editoriali dedicati.