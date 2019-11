Previsioni Meteo Roma, breve tregua del maltempo ma nei prossimi giorni arrivano altre “valanghe” di pioggia

Previsioni Meteo Roma – Ultimi addensamenti più significativi nel corso della giornata di ieri, legati a una circolazione instabile che va invecchiando, con altre piogge deboli-moderate sulla Capitale e accumuli fino a 4/5 mm localmente. Si è trattato, però, di ultimi impulsi, qualcuno debole, residuo ancora nella notte trascorsa, di un primo sistema depressionario che oramai ha esaurito le sue forze. Per oggi, non sono attese piogge degne di nota, magari solo qualche addensamento occasionale, in un contesto che vede anche maggiori schiarite. Queste, nel corso di domani, potrebbero essere ancora più presenti, data una pausa inter-ciclonica. Lo schema barico, infatti, non cambierebbe di molto.

La pressione è prevista in lieve aumento nelle prossime ore a causa dell’affievolimento del vecchio sistema instabile, ma terrà bene il corridoio depressionario Atlantico-Mediterraneo anzi, entro di esso, si prepara ad affondare un nuovo sistema molto perturbato proveniente dal Regno Unito.

Esso è previsto tuffarsi sul Mediterraneo, nello specifico sul medio-alto Tirreno, da domani sera-notte e, entro venerdì mattina, le sue anse cicloniche avvinghierebbero anche la Capitale. Dunque, nuovo sensibile peggioramento in vista appunto per venerdì 8 novembre a iniziare dalle prime ore mattutine, con nubi in intensificazione, piogge e rovesci sempre più determinati. Secondo i dati attuali, per il corso della giornata di venerdì, potrebbero verificarsi anche rovesci intensi, per qualche fase sotto forma di nubifragio.

Atteso un accumulo entro la mezzanotte su sabato 9, intorno ai 40/50 o passa millimetri, poi magari stime più precise le faremo con l’editoriale di domani. Condizioni per possibili criticità conseguenti a questo consistente peggioramento atteso per venerdì 8 novembre, quindi è utile già da ora adottare misure preventive.

A seguire, il tempo non migliorerebbe in maniera decisa, rimarrebbero nubi e piogge o rovesci magari più irregolari e deboli, ma ancora piuttosto persistenti anche per l’intera giornata di sabato 9. Un allentamento del maltempo potrebbe avvenire per la giornata di domenica 10, con fase più asciutta, ma si configurerebbe come assolutamente temporaneo prospettandosi, appena a seguire, già dalla sera di domenica, un nuovo e consistente peggioramento da Ovest. Prospettive, quindi, di altri rovesci e temporali via via più intensi e altro pesante peggioramento entro lunedì 11. Insomma, prossimi giorni con clima più esasperatamente autunnale e con fasi di forte maltempo le quali potrebbero determinare importanti criticità. Il tutto in un contesto termico che andrebbe calando via via dalle prossime ore e verso il weekend, con allineamento delle temperature alle medie stagionali, ma in qualche fase anche un po’ sotto, specie tra sabato e domenica.

MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Roma con quotidiani editoriali dedicati.