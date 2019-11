Previsioni Meteo Roma: brusco peggioramento in atto, violenti temporali nella notte [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Roma – Giornata caratterizzata da una buona presenza di nubi, con prevalente copertura del cielo, ma anche fasi in cui saranno presenti schiarite più soleggiate. Quasi certamente non sono attese precipitazioni fino alle ore serali. Ciò perché il vasto e profondo sistema depressionario che tanto maltempo sta portando sull’alto Tirreno, ancora non avvolge con le sue anse cicloniche i settori centrali tirrenici, quindi la Capitale, stando il centro motore collocato ancora abbondantemente a Ovest, sulla Francia. Tuttavia, il sistema andrà spostandosi progressivamente verso il Mediterraneo centrale tant’è che, intorno alla mezzanotte prossima, il minimo di pressione a tutte le quote avrà raggiunto la Sardegna e buona parte del medio-alto Tirreno.

Sarà proprio dalle ore notturne prossime che i sistemi perturbati inizieranno a solcare anche la verticale di Roma apportando una intensificazione delle nubi e prime piogge. La fase di maggiore instabilità è attesa nella nottata prossima, dall’1:00 alle 04.00 circa, quando le piogge e i rovesci si faranno via via più intensi, temporaneamente anche forti.

Ancora piogge irregolari nella mattinata di domenica, poi via via in stemperamento verso le ore pomeridiane, soprattutto secondo pomeriggio, quando potranno cessare completamente. Tempo asciutto, poi, nella notte sul lunedì 25 e via via anche schiarite nel corso di lunedì. L’accumulo previsto entro il pomeriggio di domenica è di circa 30 mm, il grosso del quale cadrà nella notte su domenica e prima parte della mattinata del giorno festivo. Possibile qualche criticità in questa fase per probabili rovesci forti in qualche momento e temporanei allagamenti lampo. Dicevamo di un miglioramento a inizio settimana, miglioramento che si protrarrà anche al giorno di martedì 26, mentre più nubi e qualche nuova pioggia debole sono attese per mercoledì 27. Possibile altra fase moderatamente instabile verso metà settimana, giovedì 28, con di nuovo piogge e rovesci più sostanziosi.

La temperatura, dopo un leggero aumento nella giornata odierna, è prevista in lieve calo per domani, specie durante le precipitazioni, poi in nuovo aumento a inizio settimana, ma non molto lontana dai valori propri del periodo.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Roma, attraverso quotidiani editoriali dedicati.