Previsioni Meteo Roma: continua l’instabilità, ancora piogge e temporali. Temperature in calo

Previsioni Meteo Roma – I settori laziali occidentali e, quindi, anche la Capitale, sono interessati in queste ore da impulsi più freschi che fanno seguito alla perturbazione più intensa arrivata nella giornata di ieri. Si tratta quindi di fronti più freddi o di occlusioni che portano una fenomenologia più irregolare, mediamente deboli o moderati, solo a tratti anche forti. Un tipo di tempo, oggi, quindi caratterizzato da spiccata variabilità, con fasi più asciutte, altre con addensamenti e rovesci sparsi, mediamente deboli o moderati, qualche rovescio più intenso è atteso in serata.

Non cambierà di molto la situazione per domani, con un via vai di nubi e qualche addensamento occasionale associato a brevi rovesci ma, in linea di massima, l’instabilità dovrebbe essere ancora meno presente di oggi con fasi asciutte più durature. Con buona probabilità, un ritorno di nubi e piogge un po’ più diffuse dovrebbe esserci per martedì 19, quando un nuovo cavo instabile nordatlantico dovrebbe orientarsi con asse più verso il Mediterraneo centrale e addurre correnti meridionali umide responsabili di rovesci o anche qualche temporale più intensi e magari anche più ricorrenti sulla verticale della Capitale.

Secondo i dati attuali del Centro Europeo di Reading, martedì sera potrebbe esserci anche un temporale forte con qualche criticità, ma questa tendenza va confermata. A seguire, possibile break inter-frontale con tempo migliore, quindi più asciutto, tra mercoledì 20 e giovedì 21, salvo nubi irregolari sempre piuttosto presenti e qualche addensamento occasionale.

Per dopo metà settimana, altre insidie atlantiche si intravedono dal 25/26, ma esse dovrebbe indirizzarsi alle latitudini medio-basse del Mediterraneo. Probabilmente, a causa di vorticità più basse, gli effetti in termini di instabilità su Roma potrebbero essere limitati con qualche addensamento e locali rovesci alternati a lunghe fasi asciutte; quindi, magari il grosso delle precipitazioni potrebbe concentrarsi sulle regioni meridionali, meno su quelle centrali, anche tirreniche e su Roma. Insomma, una settimana, quella prossima, in cui potrebbe essere qualche fase con maggiori piogge, essenzialmente tra il 19 e il 20 poi, probabilmente, potrebbero prevaleva condizioni più asciutte o comunque con rovesci passeggeri e anche saltuari.

Sotto l’aspetto delle temperature, esse subiranno un calo apprezzabile a iniziare dalle prossime ore, anche nell’ordine di –4/5°C, allineandosi alle medie stagionali e stabilizzandosi su valori propri del periodo per diversi giorni a venire.