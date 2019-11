Previsioni Meteo Roma: è tornata la pioggia e continuerà nelle prossime ore. Tutti i dettagli per il weekend

Previsioni Meteo Roma – Puntualmente è giunto un apprezzabile peggioramento del tempo anche sulla Capitale. Il nuovo affondo depressionario nordatlantico si è spinto con curvatura ciclonica sino al Tirreno centrale apportando l’attivazione di moti ascendenti abbastanza significativa con formazione di nuclei perturbati che dalle prime ore mattutine stanno portando rovesci sulla Capitale, in qualche fase anche abbastanza forti. Nelle ultime 6/7 ore si sono accumulati mediamente 14/15 mm di pioggia, qualche millimetro in meno su qualche quartiere, tuttavia un buon rapporto, per di più associato ad un vento spesso moderato, fino a 30 km/h.

E’ calata anche la temperatura con valore attuale, quasi verso le ore centrali e quindi valore sostanzialmente massimo, intorno ai +15/16°C, minima intorno ai +10/11°C.

Attualmente la pioggia è in corso e dovrebbe continuare un po’ per tutta la giornata. Tuttavia potranno realizzarsi per il pomeriggio e la sera temporanee pause, quindi precipitazioni un po’ più irregolari, ma ancora con possibili momenti all’insegna di rovesci moderati o forti, specie nel secondo pomeriggio. accumulo complessivo potrebbe aggirarsi intorno ai 20/25 mm, quindi mediamente sono da attendersi altri 5/10 mm, ma non è escluso anche altri 15 e passa millimetri su qualche quartiere.

Fenomeni via via sempre più irregolari tra la notte e la giornata di domani, tuttavia ancora possibili fino anche all’indomani di domenica 10, sebbene instabilità irregolare e mediamente debole o moderata con fasi di pioggia e altre anche abbastanza lunghe di tempo più asciutto. Resto del weekend, quindi resto di domenica, con tempo migliore, anche se con nubi abbastanza presenti. Nella n otte sul lunedì 11 per il corso di lunedì stesso, potrebbero arrivare altre nubi più compatte da Ovest, dalla Sardegna, e portare un altro peggioramento all’insegna di piogge e rovesci, ma la consistenza di questo peggioramento è ancora incerta, potrebbero essere anche piogge non particolarmente significative. Poi ci torneremo nei prossimi editoriali.

Quadro evolutivo di massima, però, fino a oltre metà mese, votato sempre all’instabilità, magari l’incidenza delle piogge o dei temporali di volta in volta dovrà essere vagliata, ma non si vedono vie di uscita a un contesto di tempo autunnale, spesso uggioso e con piogge ricorrenti, sebbene con qualche pausa fisiologica di tempo più asciutto.

Circa l’aspetto termico, caleranno ulteriormente le temperature nel fine settimana, ancora di 1/2°C, poi un leggero aumento per la prima parte della prossima settimana e a seguire un allineamento più costante alle medie proprie stagionali.

MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Roma con quotidiani editoriali dedicati