Previsioni Meteo Roma: estrema variabilità, alternanza tra schiarite e annuvolamenti [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Roma – Un cielo sempre un po’ grigio caratterizza queste giornate di novembre inoltrato sulla Capitale, talora con nubi più intense e copertura anche totale, in altri momenti, nubi più irregolari e anche schiarite. Una fase, quella in atto, non caratterizzata da significativa azione instabile, anzi, nelle ultime ore la pressione è andata via via aumentando, ponendosi mediamente intorno ai 1014 hpa. La circolazione, tuttavia, resta leggermente ciclonica, anche se con cavo d’onda per il momento flebile sul Mediterraneo centrale in grado, però, di arrecare qualche fastidio ogni tanto. Nelle ultime ventiquattr’ore nei momenti di maggiore addensamento di nubi si sono verificati deboli piogge irregolari con un totale di accumulo intorno ai 2 mm, quindi davvero una inezia.

Non cambierebbe di molto questa sostanziale variabilità nelle prossime ore e anche per i prossimi giorni. L’evoluzione su base modellistica continua a prevedere un via vai di nubi irregolari, con qualche addensamento ogni tanto associato a deboli piovaschi di scarsa consistenza e nemmeno a tappeto sulla città, piuttosto possibili a fasi alterne sui vari quartieri e comunque con contesto prevalente di tempo asciutto.

C’è magari qualche possibilità in più di deboli rovesci nel pomeriggio di domani, ma ugualmente di scarsa consistenza, semmai solo qualcuno più ricorrente. Poche novità, fino a tutto sabato, mentre una intensificazione delle nubi e con buona probabilità anche dei fenomeni è attesa nella notte su domenica e per la prima mattinata di domenica 24. In questa fase, infatti, l’asse depressionario del cavo atlantico, dall’Ovest Mediterraneo dovrebbe orientarsi verso i settori centrali, innescando anche una bassa pressione in isolamento verso la Sicilia.

Condizioni bariche che andrebbero deteriorando su tutti i settori centro meridionali tirrenici e meridionali in genere della penisola, con diffuso maltempo e nubi con piogge in aumento anche sulla Capitale, ma qui maltempo non particolarmente significativo. I rovesci più determinati sono attesi nel corso della notte su domenica e per la prima metà della mattinata del giorno festivo, con precipitazioni in qualche fase anche moderate e accumulo solo in quella circostanza di circa 10 mm.

Negli addensamenti delle ore e giorni precedenti, abbiamo detto non di particolare rilievo, tuttavia capaci di produrre qualche debole pioggia o rovescio sparso, si stima possano cadere mediamente altri 5 mm per un accumulo complessivo, entro domenica 24, intorno ai 15 mm. Instabilità per i prossimi giorni, quindi, non di particolare consistenza, e non sono previste, di conseguenza, nemmeno criticità, pur tuttavia un tempo uggioso, spesso nuvoloso e con instabilità a tratti, sarebbe una caratteristica costante. Infine, dando uno sguardo verso l’ultima parte di novembre, si intravedono condizioni per un recupero della pressione, dal 25 al 28 del mese, con tempo in miglioramento in via generale, salvo foschie e nubi basse, irregolari in transito, ma scarsi fenomeni associati e anche maggiori schiarite. Qualche debole pioggia per un abbassamento del flusso atlantico, potrebbe arrivare tra il 28 il 29, ma anche in questo caso l’instabilità non sembra di particolare rilievo. Circa le temperature, sono un po’ più fresche in questi giorni con minime sui +10°C, massime fino a +14 +15°C, ma sono attese in aumento via via, dapprima di 2/3°C, poi anche di 5/6°C entro il fine settimana, con valori nuovamente sopra la norma.