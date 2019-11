Previsioni Meteo Roma: inizio settimana con bel tempo e più sole, anche se durerà poco

Previsioni Meteo Roma – Il minimo depressionario responsabile dell’intenso maltempo su gran parte d’Italia nel corso del weekend, è in azione sulle regioni meridionali, ma via via va perdendo potenza, influenzando ancora con piogge e rovesci le aree del Sud e quelle del medio-basso Adriatico. L’orientamento delle correnti portanti, dai settori orientali, non è più favorevole per piogge sulle aree centrali tirreniche e, quindi, anche sulla Capitale, stante una posizione sotto vento all’appennino. Dopo qualche ultimo addensamento in nottata con residui deboli piovaschi localizzati, il tempo è andato migliorando, attualmente sono presenti nubi irregolari, ma asciutto e anche schiarite.

Poche variazioni anche per tutta la giornata odierna, con assenza di precipitazioni e nubi irregolari alternate a schiarite. Tempo buono anche per la notte prossima e per tutta la giornata di domani. Un cambiamento, invece, è atteso per mercoledì 27.

Arriveranno più nubi irregolari sin dal mattino, poi via via in intensificazione verso le ore centrali. Non dovrebbe ancora piovere, tuttavia, fino a mezzogiorno, mentre una intensificazione della nuvolosità è attesa nel pomeriggio di mercoledì associata anche a piogge sparse o a locali rovesci. Tra mercoledì 27 e giovedì 28, il tempo dovrebbe farsi un po’ più instabile con nubi irregolari più frequenti, anche addensamenti e piogge o rovesci sparsi alternati a fasi più asciutte. Nel complesso non dovrebbe trattarsi di una intensa fase di maltempo, le precipitazioni dovrebbero essere prevalentemente deboli, al più moderate e comunque in forma irregolare, cioè con fasi asciutte intervallate alle piogge.

Da metà settimana, però, si instaurerebbe un flusso più umido nord-occidentale che potrebbe proseguire anche verso fine mese e portare altri fronti instabili per venerdì 29, quando potrebbe accorrere qualche rovescio più importante. La disposizione delle correnti da Nordovest, dovrebbe essere favorevole a precipitazioni più significative verso le aree interne appenniniche, meno via via sui settori prossimi ai litorali.

Computiamo, secondo i dati attuali, che la nuova fase instabile che avrebbe inizio da mercoledì e si protrarrebbe fino quasi a fine mese, potrebbe portare un accumulo complessivo intorno ai 10/15 mm di pioggia sulla Capitale, i quali, spalmati in 2/3 giorni, rappresenterebbero una instabilità non particolarmente significativa. A seguire, qualche giornate di tempo più asciutto tra fine mese e inizio dicembre, ma nuova prospettiva di peggioramento nel corso della prima settimana di dicembre e via via magari a carattere anche più freddo.

L’andamento termico vedrà un aumento di valori massimi tra oggi e domani con punte fino a +16/17°C, calo invece dei valori minimi fino a +8°C, specie nella notte e al mattino prossimi. A seguire, progressivo e generale calo su valori intorno alle medie stagionali.

