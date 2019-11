Previsioni Meteo Roma, torna a splendere il sole ma durerà poco: forti piogge tra Venerdì e Sabato

Previsioni Meteo Roma – Già 24 ore di tempo asciutto sulla Capitale e altrettante se ne prospettano, per di più con cieli che si sono completamente rasserenati e sole splendente. Un buon intervallo nei flussi instabili atlantici, dovuto essenzialmente ad un assorbimento temporaneo del vecchio cavo d’onda instabile che ha imperversato per giorni sul Mediterraneo centro-occidentale. Pausa computata e magari la più lunga da diversi giorni a questa parte, ma, come già anticipato nei precedenti editoriali, destinata a cessare per mano di un nuovo affondo sempre nordatlantico che già dalle prossime ore serali e notturne abborderà il Nord Italia e l’alto Tirreno.

Dunque, prospettive di nuovo peggioramento già dalla tarda nottata prossima ma, in maniera più intensa, nel corso di domani, venerdì 8 novembre. I cieli dovrebbero tornare a coprirsi nella notte prossima, magari con qualche prima debole pioggia in seconda nottata, tuttavia gli addensamenti più significativi dovrebbero iniziare ad aversi sulla verticale di Roma proprio dall’alba di venerdì, con rovesci e anche temporali in intensificazione poi nel corso della mattinata.

La fase più perturbata dovrebbe essere quella centrale di venerdì, tra le 12.00 e le 14.00, con possibili rovesci forti, magari a tratti anche in forma di nubifragio. Tendenza, poi, a graduale temporanea cessazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio. Possibile ripresa degli addensamenti dalla mezzanotte e per qualche ora notturna su sabato 9, associati ad altri rovesci irregolari. Il quantitativo di pioggia complessivo atteso per la giornata di domani e fino alle ore notturne di sabato, dovrebbe aggirarsi intorno ai 30/40 mm mediamente, ma non andrebbero esclusi possibili nuclei temporaneamente più intensi con millimetri maggiori su qualche quartiere.

In ogni modo sarebbe un peggioramento abbastanza significativo a tale da poter determinare fasi di criticità per possibili allagamenti lampo.

L’evoluzione per il fine settimana vedrebbe ancora una moderata-debole instabilità per la giornata di sabato 9 e anche per le ore serali, con nubi sempre abbastanza diffuse, ma precipitazioni più irregolari, quindi momenti di pioggia o rovesci alternati a fasi più asciutte. Possibile miglioramento dalla notte su domenica e per gran parte della giornata festiva, con tempo mediamente asciutto, salvo una nuvolosità irregolare. Prospettive, però, per nuovo peggioramento nel corso della sera di domenica con altri rovesci e temporali.

Le temperature, nel frattempo, sono iniziate a calare, con minime intorno ai +10/11°C, in qualche caso anche inferiori, fino a +9,4°C, e massime non oltre i +17/18°C. Atteso un calo ancora più consistente nel fine settimana con possibili altri 2/3°C in meno, specie nei valori massimi. Nei giorni a seguire, è attesa la formazione sul Mediterraneo centro-occidentale di un’area depressionaria che potrebbe portare rovesci e temporali in più fasi anche sulla città di Roma e protrarre condizioni di instabilità per diversi altri giorni a seguire, almeno fino a metà mese. Ma su questa tendenza ci torneremo nei prossimi aggiornamenti.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione per le città di Roma con quotidiani editoriali dedicati.