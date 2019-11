Previsioni Meteo Roma: nubi in aumento, arrivano altre piogge. Temperature sopra media, ma in calo da domani

Previsioni Meteo Roma – Poca instabilità nelle ultime 24 ore, dopo il maltempo del fine settimana. La nuvolosità è stata più irregolare, anche con ampie schiarite nel corso della giornata di ieri, mentre si è andata intensificando nelle ore notturne con l’arrivo anche di qualche pioggia. La consistenza, tuttavia, è stata mediamente debole, con accumulo complessivo variabile da qualche decimo di millimetro e 2/3 mm.

In queste ore, prossime a quelle centrali della giornata, cieli irregolarmente nuvolosi con spazi per ampie schiarite. Le temperature sono ancora piuttosto miti con valori intorno ai +21/22°C o localmente anche qualche decimo oltre. È atteso, però, un peggioramento nel corso delle ore pomeridiane. L’instabilità, attualmente, sta riguardando soprattutto le aree interne laziali, ove maggiore vi è un incentivo orografico, ma via via, specie nel tardo pomeriggio, dovrebbe manifestarsi anche sulla città metropolitana.

A parte addensamenti e qualche rovescio che potrebbero intervenire prima, ma più occasionali e fugaci, un impulso più sostanzioso è atteso nelle ore prime serali, tra le 18.00 e le 20.00 più o meno (salvo qualche anticipo possibile) quando potrebbe esserci una pioggia più intensa, nell’ordine di 10/20 mm, a seconda del variegato impatto con i quartieri metropolitani. Non sono esclusi degli allagamenti lampo su qualche settore, nel caso la precipitazione dovesse verificarsi in unità di tempo più ridotta, tuttavia non sembrano, secondo i dati verticali da noi elaborati, possano prospettarsi condizioni di criticità particolarmente significative legate a questo peggioramento tardo-pomeridiano, serale. Dopodiché, il tempo dovrebbe via via migliorare in serata, salvo ancora qualche strascico di rovesci residui qua e là.

Per la giornata di domani, mercoledì 6, previste nubi abbastanza diffuse, ma le precipitazioni dovrebbero essere scarse, mediamente in forma di rovescio o piovasco debole, anche abbastanza occasionali o irregolarmente distribuite.

Una fase di spacco per giovedì 7, invece un’altra perturbazione, questa volta più significativa, potrebbe arrivare per venerdì 8, quando rovesci e temporali dovrebbero essere più intensi e persistenti. Piogge sparse per sabato 9, più asciutto, ma mediamente nuvoloso, per domenica 10. Altre fasi perturbate dall’11 al 13 novembre. Insomma, autunno ostinato.

Sotto l’aspetto delle temperature, come già accennato, è previsto un calo a partire da domani, calo progressivo che dovrebbe portare valori più o meno nelle medie stagionali, anche un po’ sotto verso il fine settimana e inizio settimana prossima, mediamente con minime sui +13°C, massima intorno ai +16/17°C, a fronte dei +17/18°C di minima e +22°C di massima attuali.

MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Roma con quotidiani editoriali dedicati.