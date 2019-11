Previsioni Meteo Roma: nuove piogge in arrivo in settimana, tutti gli aggiornamenti

Previsioni Meteo Roma – Via vai di fronti sulla verticale romana in un contesto che permane dichiaratamente instabile sul Mediterraneo centrale, per nuovi e continui apporti di aria umida e fredda nordatlantica. Dopo i rovesci e le piogge di ieri, con una media di 14/17 mm di accumulo sui vari quartieri, è intervenuta una pausa delle precipitazioni nella notte. Ma già, a ruota, un nuovo sistema depressionario in risalita dal basso Tirreno verso i settori centrali tirrenici, sta per abbordare anche la Capitale proprio in queste ore arrecando qualche pioggia qua e là. Pomeriggio, quindi, all’insegna di cieli nuvolosi e piogge o rovesci irregolari, mediamente deboli o moderati, per qualche fase magari anche più sostenuti.

In particolare, tra le 17:00 e le 19:00 è atteso un impulso più significativo con possibile rovescio moderato-forte, tuttavia non dovrebbe comportare particolare criticità. Ancora qualche pioggia irregolare in serata, ma residua e via via più debole.

Intorno o dopo la mezzanotte, dovrebbero cessare le precipitazioni. I dati attuali, malgrado un contesto depressionario sempre piuttosto profondo, sarebbero per tempo asciutto per tutta la nottata e anche per gran parte della giornata di domani. Solo nel pomeriggio di domani, mercoledì 13 novembre, potrebbero tornare nubi più compatte e determinare qualche debole pioggia o rovescio sparso, fino alle prime ore serali, ma instabilità mediamente debole con fenomeni che potrebbero manifestarsi su qualche quartiere e magari completamente assenti su diversi altri.

A seguire, altro miglioramento o pausa inter-frontale, nella sera di mercoledì, mentre nella notte e al mattino di giovedì potrebbero giungere altri nuclei instabili e arrecare qualche altra pioggia debole o moderata. Insomma, per i prossimi 2 giorni, fino a tutto giovedì 14, contesto sempre depressionario, con cieli uggiosi, a tratti qualche schiarita, e con piogge che dovrebbero farsi più irregolari, mediamente deboli-moderate e soprattutto alternate a pause asciutte anche abbastanza lunghe.

Attenzione, però, perché un nuovo intenso peggioramento è atteso tra venerdì 15 e sabato 16. Tutto il Centro Nord verrebbe raggiunto da una estesa e possente perturbazione atlantica, spinta da un nuovo affondo di un nucleo di aria fredda sub-polare marittima verso la Francia e in penetrazione fino alle Baleari e alla Sardegna. La perturbazione raggiungerebbe la verticale romana già dal mattino di venerdì con nubi e piogge in intensificazione, ma fenomeni forti a carattere di temporali e rovesci intensi sono attesi per tutto il corso di venerdì e anche per gran parte di sabato sulla Capitale. In seguito alla perturbazione più importante, nel frattempo in evoluzione verso Est, arriverebbero ancora nuclei perturbati in forma più irregolare, che continuerebbero a mantenere un tempo instabile-perturbato su Roma anche per la giornata di domenica 17.

Lanciamo un’allerta preventiva per la Capitale in vista del fine settimana e a iniziare da venerdì 15, poiché il contesto barico prospettato e i sistemi perturbati a esso legati potrebbero portare condizioni di criticità per ingenti quantitativi di acqua.

Il contesto termico dovrebbe vedere un calo proprio dalla prossima sera-notte, di un paio di gradi circa, e allinearsi, specie in riferimento alle temperature massime, su valori propri del periodo fino al weekend.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Roma, con quotidiani editoriali dedicati.