Previsioni Meteo Roma: piogge meno intense del previsto per instabilità più appenninica. Il punto della situazione

Previsioni Meteo Roma – Dato a posteriori, c’è da dire, sino ad ora, più confortante rispetto alle previsioni certamente più allarmistiche. Tutti i modelli matematici avevano considerato un flusso perturbato e umido sudoccidentali, già piuttosto efficace in termini di precipitazioni, sull’immediato entroterra laziale e di conseguenza anche sulla Capitale. Ciò evidentemente, esasperando, in fase di calcolo, le vorticità annesse al sistema perturbato, di per sé non particolarmente accentuate come previsto. Invece, la perturbabilità certamente presente su diverse aree, è stata esaltata dall’incentivo orografico, questo sì, fattore essenziale nel maltempo in corso, quindi precipitazioni più intense sulle aree interne prossime ai rilievi sopravvento alle correnti portanti.

Dunque, piogge moderate su Roma, a tratti anche forti, soprattutto per il corso del secondo pomeriggio di ieri, altre irregolari in serata e poi nella notte, ma l’accumulo complessivo sino a ora varia mediamente tra 10 e 15 millimetri, quasi la metà di quello atteso fino alla mattinata di oggi.

Per il resto della giornata odierna, è atteso un altro peggioramento soprattutto da metà e verso secondo pomeriggio, e magari per alcuni tratti potrebbe intervenire ancora una pioggia moderato-forte, tuttavia la persistenza del peggioramento dovrebbe essere molto ridimensionata con poco prosieguo serale-notturno. Più colpiti i quartieri e i settori periferici sudorientali o orientali. Anche l’accumulo finale dovrebbe risultare quasi la metà di quello preventivato, mediamente intorno ai 20/30 mm occasionalmente fino a 40 se dovesse scappare qualche rovescio più intenso. Diciamo, quindi, fase instabile-perturbata anche con possibili momenti all’insegna di rovesci forti e con qualche allagamento lampo, ma le criticità dovrebbero essere ridimensionate rispetto al dato preventivo di 24/36 fa.

Previsioni Meteo Roma: come sarà il prosieguo?

All’insegna dell’instabilità persistente fino a metà mese circa.

Piogge praticamente ricorrenti quasi tutti i giorni, talora più deboli altre volta più forti, se non proprio quotidianamente, piogge a giorni alterni, ma ancora con diverse fasi in cui l’instabilità potrebbe essere forte. Termicamente, la tendenza è verso un graduale raffreddamento a iniziare soprattutto dal 7/8 novembre e per i giorni a seguire, per via di una circolazione oltre che instabile, anche più fredda di matrice nordatlantica.

MeteoWeb seguirà quotidianamente l’evoluzione del tempo per la città di Roma, con editoriali dedicati.