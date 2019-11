Previsioni Meteo Roma: primo weekend di novembre all’insegna del maltempo, piogge torrenziali per 48 ore [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Roma – Un flusso di aria umida sudoccidentale e instabile che già da qualche giorno sta interessando la Capitale, è destinato a intensificarsi significativamente nelle prossime ore. Dopo le piogge più significative di ieri notte e qualcuna sparsa ancora ieri e fino a questa notte, nelle prime ore mattutine odierne sono intervenute anche delle schiarite, con temporanea fase più stabile. Tregua, però, decisamente fugace.

Nel corso della giornata odierna, le nubi sono destinate ad aumentare nuovamente e saranno associate a locali rovesci alternati a fasi più asciutte. Per le ore serali, invece, è atteso un peggioramento più intenso a causa di un primo nucleo perturbato, il primo di una serie incalzante di nuclei determinati che attraverseranno Roma nelle prossime 36 ore.

Dunque, dicevamo di un primo rovescio temporalesco più importante che dovrebbe arrivare nelle ore serali, soprattutto in seconda serata con prosieguo anche per parte della notte. Questo primo attacco perturbato potrebbe portare mediamente 25/30 mm sulla Capitale, con momenti anche di pioggia forte, quindi millimetri su qualche quartiere anche superiori e primo rischio allagamenti.

Per la giornata di domani, domenica 3, mattinata probabilmente con cieli sempre piuttosto nuvolosi, ma fenomeni più scarsi e anche più irregolari, tuttavia possibili ogni tanto in forma di rovescio. Nuovo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel tardo pomeriggio e soprattutto nella sera quando dovrebbero arrivare altri intensi nuclei perturbati da Ovest e portare un secondo decisivo peggioramento sulla Capitale.

Attesi in questa fase, soprattutto tardo pomeridiana-serale, altri 30/40 mm con precipitazioni in qualche fase forte e a carattere di nubifragio, con altro rischio allagamenti. Possibile apporto complessivo intorno ai 70/80 mm. Utile predisporre piani di intervento per probabili momenti di criticità su diversi quartieri.

La tendenza successiva vedrebbe una pausa per la giornata di lunedì 4, mentre altro maltempo potrebbe giungere per martedì 5 novembre, specie nelle ore pomeridiane serali, quando potrebbero cadere altri 40/50 mm di pioggia. Insomma, fase perturbata schiettamente autunnale in vista con grossi quantitativi di acqua attesi in pochi giorni. La tendenza a seguire si prospetta ugualmente umida e piovosa, salvo qualche giornata di fisiologica pausa più asciutta, fino a metà mese.

Andamento termico oscillante intorno alla media, magari con fasi prevalenti di valori un po’ sopra la norma fino al 7/8 del mese, poi calo tra il 9 il 10 con valori un po’ sotto la norma.

MeteoWeb seguirà quotidianamente l’evoluzione per la Capitale Roma con editoriali dedicati.