Previsioni Meteo Roma: tempo migliorato con cieli sereni, ma non durerà. Altre piogge in arrivo

Previsioni Meteo Roma – Primo weekend di novembre decisamente perturbato sul capoluogo laziale. Era stato ampiamente annunciato da queste pagine un peggioramento significativo per Roma ed esso è puntualmente arrivato con una serie di rovesci e temporali, irregolari, alternati anche a fasi più asciutte, ma spesso piuttosto intensi, in qualche caso a carattere di nubifragio e con significativi apporti finali. Mediamente nelle ultime 48 ore di piogge e temporali si sono accumulati sulla città capitolina un quantitativo variabile tra 35 e 60 mm di pioggia, a seconda dei quartieri più o meno esposti. Il dato pluviometrico medio è stato sui 40/50 mm, apporti maggiori sui quartieri e aree dell’hinterland meridionali, come i 62 mm sull’area Fonte Laurentina.

Quantitativo un po’ inferiore rispetto a quello considerato a inizio peggioramento, evidentemente per influenza di fattori contingenti locali o piccoli spostamenti in corso d’opera dei centri barici che hanno comportato qualche fronte in meno in transito, pur tuttavia un quantitativo significativo che ha determinato, naturalmente, anche momenti di criticità.

Circa 240 gli interventi dei vigili del fuoco, altri 500 degli agenti della polizia locale a causa di auto in panne per allagamenti su diverse strade e per scantinati allagati. Non solo pioggia, ma anche forte vento che ha fatto cadere diversi alberi, uno grosso crollato su un’auto in via Ardeatina, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Dunque, dicevamo invece di una pausa intervenuta nella mattinata odierna, peraltro anche computata, con cielo addirittura completamente sereno nelle prime ore mattutine, poi via via con qualche cumulo in più in transito in queste ore di seconda mattinata. Ma si tratta di un miglioramento effimero. Nessuna alta pressione in vista, anzi l’andamento barico è previsto ulteriormente deteriorarsi nel corso dei prossimi giorni.

Ma già nelle prossime ore e poi nella sera-notte, le nubi sono destinate ad aumentare anche con qualche debole precipitazione irregolare associata per la sera e in nottata. Una instabilità non significativa, ma nel corso della giornata di domani, martedì 5, gli addensamenti si faranno più intensi e anche più frequenti associati in talune fasi a rovesci più determinati, specie nelle ore pomeridiane, magari anche forti per qualche frangente.

Nuovo probabile miglioramento per domani sera e notte su mercoledì, poi altre nubi e rovesci irregolari nel corso di mercoledì 6. Insomma, piogge a fasi o a giorni alterni, magari in forma meno insistente, piuttosto irregolare, con qualche giornata all’insegna di un tempo più asciutto e altre con rovesci irregolari, ma il flusso instabile atlantico non mollerà la presa per molti giorni a seguire.

Secondo i dati ultimi, una fase con peggioramento più consistente è da attendersela tra l’8 e il 9 novembre e una seconda ancora, probabilmente all’insegna del maltempo forte, intorno al 11/12 novembre. Per di più, se tra domani e mercoledì 6 è atteso un temporaneo rialzo termico con temperature un po’ sopra la norma, dal 7/8 del mese e per diversi giorni a seguire, è previsto un calo più apprezzabile con valori termici più appropriati a quelli consoni del periodo e magari anche un po’ sotto, prospettandosi una fase più fredda verso il fine settimana prossimo.

MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione per la città di Roma attraverso quotidiani editoriali dedicati.