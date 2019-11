Previsioni Meteo Roma: ultime ore di tregua ma sta arrivando un altro peggioramento, maltempo da venerdì a domenica

Previsioni Meteo Roma – Ultime 24 ore con tempo mediamente asciutto sulla Capitale, magari nubi irregolari diffuse e qualche addensamento occasionale, ma scarsi fenomeni associati o qualcuno debole e localizzato e non mancano anche schiarite. Proseguirà su questa falsariga per tutt’oggi, per la notte prossima fino a buona parte della mattinata di domani. Ma il tempo è destinato a cambiare in maniera più decisa, a causa di un nuovo affondo di aria sub-polare più fredda dalla Francia verso il Mediterraneo occidentale e attivazione di flussi perturbati meridionali che andrebbero a colpire anche Roma a iniziare da domani, ma con altri attacchi anche nei giorni prossimi, almeno fino a domenica 17.

L’evoluzione più in dettaglio vedrebbe l’arrivo di primi nuclei instabili più sostanziosi dalle ore centrali di domani, venerdì 15 novembre, con prime piogge e rovesci via via in intensificazione nel corso del pomeriggio. Da metà pomeriggio e poi verso sera, fino alle 22:00 circa, è attesa la fase più perturbata con il transito di un fronte più intenso associato rovesci e temporali, per qualche fase anche forti e a carattere di nubifragio, specie nella fascia tra le 17:00 e le 20:00 con accumulo, entro la mezzanotte, di circa 30/40 mm.

Rischio di criticità per possibili allagamenti lampo. A seguire, attenuazione dei fenomeni, ma non migliorerebbe il tempo, con cieli sempre uggiosi e piogge deboli o moderate abbastanza presenti, magari un po’ più irregolari, quindi alternate a qualche fase più asciutta, per la notte su sabato e per l’intera giornata di sabato 16. Possibili altri 10 mm di accumulo entro il pomeriggio di sabato.

Ma la situazione potrebbe peggiorare nuovamente, nel senso di arrivo di piogge più intense, nella sera di sabato e poi notte su domenica, con precipitazioni moderate e a tratti nuovamente forti. Tra sabato sera e domenica mattina potrebbero accumularsi altri 20 mm circa. Il peggioramento complessivo che avrebbe inizio dalle ore centrali-pomeridiani di domani e fino alla mattina di domenica, potrebbe portare sulla capitale circa 60/70 mm di pioggia, quindi altro apporto di acqua cospicuo e molto probabili altre fasi di criticità conseguenti.

Come se non bastasse ancora fronti perturbati, generati da un’area depressionaria insistente sul Mediterraneo centro-occidentale, raggiungeranno la Capitale anche a inizio settimana prossima con rischio di altri rovesci e temporali forti, ancora una volta in qualche caso a carattere di nubifragio. Maltempo quindi prolungato con qualche probabilità di attenuazione solo dopo il 20/21 del mese.

Le temperature sono attese in leggero calo tra oggi e domani, con massime sui +15/16°C, minime tra +11 /12°C. Nuovo lieve aumento fino a domenica, poi di nuovo in lieve calo, ma più o meno intorno alle medie stagionali o poche oscillazioni, magari in prevalenza positive fino al weekend, qualcuna negativa per inizio settimana.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo su Roma attraverso quotidiani editoriali dedicati.