Previsioni Meteo Roma: violenti temporali risalgono dal Tirreno per la Tempesta Mediterranea, maltempo tutta la settimana

Previsioni Meteo Roma – Altra significativa fase di maltempo sulla Capitale. Dal pomeriggio-sera di ieri, domenica 10 novembre, un minimo depressionario in azione a Ovest della Sardegna, ha indirizzato nuclei instabili progressivamente più intensi, dal Tirreno verso anche la verticale romana con piogge e rovesci che si sono andati intensificando in serata.

Poi ulteriore peggioramento nel corso della notte e soprattutto al primo mattino, con una fase di temporali anche forti e momenti di criticità per la Capitale, in particolare sul quadrante Nord della città in ingresso a Roma, con traffico congestionato e strade allagate.

L’accumulo complessivo registrato nelle ultime 24 ore è sui 20/30 mm medi, quindi decisamente un buon apporto, ma molti dei quali caduti in unità di tempo ridotta, causando le complicazioni mattutine.

Dopo qualche schiarita, altri impulsi instabili stanno attraversando l’area capitolina, con altri rovesci in atto e, in forma irregolare, sono attesi ancora in mattinata. Probabile una attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio-sera, ma in serata o nella notte e per la giornata di domani, dovrebbero arrivare altre piogge, dapprima deboli o moderate, poi più intense nel pomeriggio di domani con altri 10/15 mm di accumulo medio.

Insomma, fase di nuovo instabile a tratti perturbata, con momenti di pioggia più intensa e altri con pioggia più debole o moderata e magari anche fasi asciutte. Questo trend dovrebbe caratterizzare anche i prossimi giorni, fino a giovedì. Stando ai dati attuali, un peggioramento sensibile, significativo potrebbe intervenire tra venerdì prossimo, sera-notte, e la giornata di sabato 16 novembre. Già nuclei instabili determinati giungerebbero nel corso di venerdì 15 con rovesci via più diffusi, ma sarebbe tra la notte e la mattinata di sabato che potrebbe arrivare una intensa perturbazione atlantica con rischio di maltempo pesante sulla Capitale, precipitazioni violente o a carattere di nubifragio e con rischio di conseguenti, pesanti criticità.

E’ una previsione a circa 120 ore, per cui la struttura depressionaria responsabile potrebbe subire cambiamenti strutturali tali da ridimensionare l’effetto perturbato visto ora, tuttavia va certamente monitorato il peggioramento verso il fine settimana perché potrebbe essere pesante per qualche fase.

Circa le temperature, i valori massimi potrebbero essere leggermente sotto la media, inferiori ai +17°C, minime invece già riscontrate superiori, intorno agli +11/12°C. Nella giornata di domani è atteso un ulteriore lieve aumento, quindi con valori generali un po’ sopra norma, poi di nuovo in calo e valori in allineamento alle medie stagionali da metà settimana.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione per la capitale Roma, con quotidiani editoriali dedicati