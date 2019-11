Previsioni Meteo Roma: weekend incerto, violenti temporali tra Sabato sera e Domenica mattina

Previsioni Meteo Roma – Circolazione sempre depressionaria sul Lazio e sulla Capitale, tuttavia instabilità non sempre presente, anzi con lunghe ed ampie fasi asciutte, dovute a temporanei rallentamenti del flusso perturbato atlantico o ad avvicendamenti cicloni in sede mediterranea centrale. La mattinata odierna è caratterizzata da uno di questi momenti di stasi con tempo sostanzialmente asciutto e anche ampio soleggiamento, salvo solo qualche nube alta e stratificata innocua. Per il corso del pomeriggio, sarà possibile un aumento di nubi irregolari, magari anche qualche addensamento temporaneo ma con scarsi fenomeni associati o, al più, qualche occasionale piovasco o debole rovescio localizzato.

Non sono previsti cambiamenti sostanziali anche per la sera e notte prossime e per gran parte della giornata di domani, sabato 23, con tempo che rimarrà sostanzialmente asciutto e caratterizzato da nubi irregolari, anche se queste attese in aumento nel corso della mattinata di domani con cieli via via coperti.

Possibile nel secondo pomeriggio di domani l’arrivo anche di qualche debole pioggia o debole rovescio, prodromi di un peggioramento più serio che, invece, interverrà in serata. Proprio nelle ore serali di sabato, infatti, un vortice depressionario di matrice nordatlantica, dalla Spagna si dirigerà verso la Sardegna e da quella posizione convoglierà aria umida e perturbata dai quadranti meridionali anche verso il Lazio e la verticale di Roma. Tra domani sera, la notte su domenica 24 e anche prima mattinata di domenica, i nuclei instabili più intensi di questo ennesimo peggioramento raggiungeranno la Capitale apportando rovesci e anche temporali moderati o a tratti forti, in qualche fase a carattere di nubifragio. Previsti entro metà giornata di domenica 24, circa 20/30 mm di pioggia, con qualche possibile momento di criticità durante la notte e al primo mattino.

Il tempo è previsto migliorare già dalla fine di domenica, poi nella notte su sabato e tempo asciutto, anche con schiarite soleggiate, tra lunedì e martedì. Possibile ritorno di nubi e qualche pioggia per mercoledì 27 e verso giovedì 28 novembre.

Le temperature sono attualmente nella media o leggermente sotto, con valori massimi sui +16°C circa, minime intorno agli +8/10°C; sono previste più o meno stazionarie fino a inizio settimana, poi possibile un lieve aumento tra il 25 e il 26. Nuova tendenza a calo e ad allineamento verso le medie del periodo nei giorni tra fine mese e inizio dicembre.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per la città di Roma attraverso quotidiani editoriali dedicati.