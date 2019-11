Previsioni Meteo Roma: weekend tra schiarite e rovesci ma la prossima settimana pioverà ogni giorno

Previsioni Meteo Roma – Si sono aperti un po’ i cieli, nel corso della mattinata, dopo le nubi e le piogge di ieri, ma già stanno tornando a chiudersi per via di impulsi instabili in arrivo da Sud. Per quanto la circolazione depressionaria atlantica abbia allentato un po’ la presa nelle ultime ore, il contesto continua a rimanere instabile con intersezione, di tanto in tanto, anche sulla verticale romana, di nuclei instabili abbastanza circoscritti, ma che potranno produrre rovesci irregolari.

Addensamenti, qualche rovescio temporaneo, ma anche ampie fasi di tempo asciutto e magari associate a schiarite, saranno una costante per il fine settimana e inizio della prossima, in un contesto di tempo in linea generale migliore rispetto ai giorni passati.

L’instabilità, infatti, poiché la circolazione depressionaria in azione da giorni sul Mediterraneo centrale è oramai invecchiata, andrà via via esaurendosi alle latitudini della Capitale, semmai potranno continuare ancora piogge sparse, ma in stemperamento.

Come andiamo dicendo da giorni, però, non si assisterà ad alcun miglioramento sostanziale, né tantomeno duraturo. Il flusso instabile oceanico continuerà ad avere strada spianata verso il Mediterraneo centrale e, nel giro di qualche giorno, riuscirà a piazzare un altro significativo vortice depressionario verso l’area tirrenica centro-meridionale. Azioni pre-frontali, prima che il vortice irrompa verso il Tirreno, potranno già esserci verso la capitale per lunedì pomeriggio-sera, con rovesci e piogge che si faranno nuovamente più ricorrenti e anche più intensi.

Ma un peggioramento consistente legato al nuovo ciclone mediterraneo, interverrà per martedì 12 con rovesci e temporali senz’altro più determinati. Pausa inter-frontale tra mercoledì 13 e giovedì 14, con piogge più deboli alternate a fasi asciutte, poi altro intenso maltempo atteso verso metà mese a causa di reiterati affondi perturbati nordatlantici con flusso portante bene indirizzato verso la verticale romana. Insomma, autunno a oltranza e maltempo a tratti pesante, almeno per i prossimi 7/8 giorni.

In riferimento alle temperature, sono già calate nelle ultime ore, con massime intorno ai +15/16°C, minime sui +10/10,5°C. Rimarranno più o meno invariate anche per la notte e per la giornata di domani, un temporaneo aumento di un paio di gradi è atteso per lunedì 11 e martedì 12, poi nuovamente in calo, anche un po’ sotto media per alcuni giorni verso metà mese e oltre.

La redazione di MeteoWeb apporterà quotidiani aggiornamenti alle condizioni del tempo per la città di Roma con editoriali dedicati.