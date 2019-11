Previsioni Meteo Torino e Piemonte: domani tempo stabile e prevalentemente soleggiato

A Torino domani, sabato 30 novembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +12°C, la minima di +5°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Piemonte: correnti occidentali in un contesto anticiclonico favoriscono tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulle regioni di Nord Ovest. Farà eccezione qualche residuo addensamento sulle Alpi di confine. Nubi in aumento dalla sera per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Clima non particolarmente freddo.