Le Previsioni Meteo per la Toscana: domani forti temporali e quota neve in calo

Il Lamma comunica le previsioni meteo fino al 18 novembre.

Domani coperto con piogge diffuse e localmente insistenti fino al primo pomeriggio, poi precipitazioni piu’ sparse ed in temporanea attenuazione. Dalla sera nuovi rovesci in arrivo sulle zone occidentali. Possibili temporali sparsi, localmente di forte intensita’, piu’ probabili sul centro-sud della regione. Quota neve in calo dalla tarda mattinata su Appennino Tosco-Emiliano fino a 1400-1500 metri. Venti: moderati in prevalenza meridionali. Forti raffiche in nottata e nelle primissime ore della mattina in Arcipelago, zone costiere e Appennino. Nel pomeriggio locali forti raffiche nell’interno. Mari: tra molto mossi e agitati a sud dell’Elba. Tra mossi e molto mossi altrove. Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Sabato 16 novembre molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci sparsi sulle zone occidentali, piu’ frequenti fino alla prima parte della giornata. Dal pomeriggio nuove piogge in arrivo a partire dalle zone sud-orientali verso quelle nord-occidentali. Nevicate in Appennino Tosco-Emiliano a quote intorno a 1500 metri con quota neve in lieve calo in serata. Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali. Tendenti a nord-est in serata. Mari: tra mossi e localmente molto mossi. Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Domenica 17 novembre nuvolosita’ variabile con qualche pioggia, piu’ probabile sulle zone occidentali. Venti: da sud-ovest deboli nell’interno, moderati sulla costa e sui rilievi. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: stazionarie.

Lunedì 18 novembre nuvoloso con piogge sparse, piu’ probabili sui settori occidentali. Venti: tra deboli e moderati dai quadranti meridionali. Mari: mossi. Temperature: stazionarie.