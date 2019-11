Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana.

Domani nuovo peggioramento con tempo perturbato: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni anche diffuse e a prevalente carattere di rovescio o temporale; i rovesci e i temporali sono attesi nottetempo e al primo mattino sulle zone di nord ovest, successivamente sulle zone centrali e infine, tra tardo pomeriggio e serata, su quelle meridionali. Venti: fra moderati e localmente forti sud-occidentali. Mari: molto mossi. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. Mercoledì 6 novembre nuvolosita’ variabile con rovesci o temporali a carattere sparso e intermittente. Venti: fra deboli e moderati sud-occidentali. Mari: molto mossi in attenuazione a mossi. Temperature: in calo, piu’ sensibile nei valori minimi. Giovedì 7 novembre: parzialmente nuvoloso, con ampie zone di sereno al mattino sulle province centro meridionali; dal pomeriggio nuvolosita’ in nuovo aumento con possibilita’ di locali piogge nel pomeriggio e in serata sul nord ovest. Venti: deboli o moderati da sud-ovest. Mari: mossi. Temperature: stazionarie o in calo le minime; valori in linea con le medie del periodo.

Venerdì 8 novembre: nuovo peggioramento con cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni diffuse. Venti: moderati occidentali o sud occidentali. Mari: molto mossi. Temperature: massime in calo.