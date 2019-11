Le Previsioni Meteo per la Toscana: domani nuvoloso con precipitazioni sparse

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino a domenica 1 dicembre.

Domani irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, più probabili sulle zone interne centro-settentrionali. Venti: moderati-forti di Libeccio/Ponente. Mari: agitati a nord dell’Elba, molto mossi altrove. Temperature: in lieve aumento.

Venerdì 29 novembre nuvolosità irregolare nelle zone interne centro-settentrionali con possibilità di locali piogge; ampie schiarite su costa, Arcipelago e basso grossetano. Venti: di Libeccio moderati o localmente forti. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: stazionarie su valori al di sopra delle medie del periodo.

Sabato 30 novembre: poco nuvoloso. Venti: deboli/moderati occidentali in ulteriore attenuazione. Mari: mossi. Temperature: minime in calo, massime stazionarie su valori gradevoli per il periodo.

Domenica 1 dicembre: da nuvoloso a molto nuvoloso con possibili piogge sui settori costieri e di nord ovest. Venti: moderati-forti meridionali. Mari: da mossi a molto mossi. Temperature: in lieve diminuzione.