Le Previsioni Meteo per la Toscana: domani piogge su gran parte della regione

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 30 novembre 2019.

Domani molto nuvoloso con piogge su gran parte della regione dal pomeriggio, possibilita’ di locali temporali piu’ probabili sulla costa centro-settentrionale. Venti: meridionali forti sulla costa e sui crinali appenninici, moderati sulle zone interne. Rotazione a libeccio dal pomeriggio-sera, forte nella notte sulla costa centrale. Mari: mossi in aumento a molto mossi dal pomeriggio. Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Giovedì 28 novembre: irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse, piu’ probabili sulle zone centro-settentrionali. Venti: forti di libeccio/ponente. Mari: agitati. Temperature: stazionarie.

Venerdì 29 novembre: nuvolosita’ irregolare con possibilita’ di qualche pioggia sparsa sulle zone interne. Venti: di libeccio, moderati o localmente forti. Mari: molto mossi. Temperature: stazionarie.

Sabato 30 novembre: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli. Mari: mossi. Temperature: in aumento.