Le Previsioni Meteo per la Toscana: domani piogge su gran parte della regione

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana.

Domani molto nuvoloso con deboli e isolate piogge in mattinata sulle zone meridionali, orientali e appenniniche. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad intensificare e interesseranno gran parte della regione. Isolati temporali saranno possibili sulle zone più meridionali e sull’Arcipelago. Venti: moderati settentrionali con rinforzi su costa, Arcipelago e zone appenniniche. Mari: mossi o molto mossi al largo, tra poco mossi e mossi sottocosta. Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Mercoledì 13 novembre: variabile con nubi anche consistenti fino al primo mattino associate a deboli piogge sparse in nottata, più isolate al mattino. Tendenza a miglioramento già nel corso della mattinata con cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Nuovo aumento delle nubi in serata a partire da sud. Venti: deboli o moderati occidentali su costa centrale e Arcipelago, deboli variabili o assenti nelle zone interne. Mari: molto mossi a nord dell’Elba. Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in lieve aumento.

Giovedì 14 novembre: nuvoloso con ulteriore aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalla costa. Rovesci e locali temporali nel pomeriggio su costa centro-settentrionale e zone di nord-ovest, in estensione in serata al resto della regione. Venti: meridionali, deboli nell’interno, fino a forti di scirocco su costa e Arcipelago dal pomeriggio. Mari: da mossi a molto mossi al largo. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

Venerdì 15 novembre: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse (nevicate in montagna). Venti: variabili al più moderati. Mari: mossi. Temperature: minime in aumento, massime in calo.