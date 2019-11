Previsioni Meteo Toscana: domani piogge e rovesci sparsi, neve in Appennino

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 19 novembre.

Domani nuvoloso con piogge e rovesci sparsi. Fenomeni piu’ probabili in mattinata sul nord ovest. Dal pomeriggio piogge diffuse e locali temporali sulle zone interne in parziale estensione al resto della regione. Neve in Appennino intorno ai 1500 metri. Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali. Tendenti a nord-est in serata. Mari: tra mossi e localmente molto mossi. Temperature: massime in aumento in particolare sulle zone occidentali. Minime in calo.

Domenica 17 novembre: nuvolosita’ variabile con piogge sparse e locali rovesci, piu’ probabile sulle zone nord occidentali e su quelle settentrionali in genere. Neve sull’Appennino settentrionale oltre i 1000-1200 metri. Venti: da sud-ovest deboli nell’interno, moderati sulla costa e sui rilievi. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: in lieve calo.

Lunedì 18 novembre: molto nuvoloso con piogge diffuse. Neve sull’Appennino settentrionale oltre i 1400 metri. Venti: moderati di libeccio. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: stazionarie.

Martedì 19 novembre: ancora molte nubi e piogge diffuse. Probabile miglioramento nella seconda parte della giornata a partire da ovest. Venti: moderati meridionali in rotazione da ovest nord-ovest. Mari: mossi. Temperature: in aumento in particolare le minime.