Previsioni Meteo Toscana: domani piogge e venti forti di scirocco

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 26 novembre 2019.

Domani molto nuvoloso o coperto con piogge nottetempo sulle zone nord-occidentali. Temporanea attenuazione delle precipitazioni nel corso della mattinata, dal pomeriggio nuovo peggioramento con piogge e rovesci più diffusi in estensione dalle zone costiere e occidentali alle zone interne. Venti: forti di scirocco in Arcipelago e sul litorale centro-meridionale, da deboli a moderati altrove. Mari: inizialmente molto mossi in aumento ad agitati o molto agitati i bacini meridionali con mareggiate sulle coste esposte allo scirocco. Temperature: in aumento sia minime che massime.

Domenica 24 novembre: variabile con cielo irregolarmente nuvoloso con piovaschi e rovesci a carattere sparso e intermittenti, più frequenti dal pomeriggio sui settori appenninici e sulle zone centro-meridionali. Venti: tra deboli e moderati orientali e successivamente settentrionali. Mari: mossi. Temperature: stazionarie.

Lunedì 25 novembre: parzialmente nuvoloso con schiarite. Venti: deboli nord-orientali. Mari: mossi con tendenza a attenuazione del moto ondoso. Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime.

Martedì 26 novembre: parzialmente nuvoloso al mattino con nubi in aumento nel corso del pomeriggio con possibili deboli precipitazioni sulle zone occidentali e a ridosso dei rilievi settentrionali. Venti: deboli sulle zone interne, moderati di libeccio lungo la costa. Mari: mossi. Temperature: in calo.