Le Previsioni Meteo per la Toscana: domani tempo variabile e piogge sparse

Il Lamma comunica le previsioni meteo fino al 23 novembre.

Domani variabile con possibilità di precipitazioni sparse e intermittenti su costa, Arcipelago e localmente sui rilievi appenninici settentrionali più frequenti dal tardo pomeriggio. Venti: deboli variabili nell’interno, fino a moderati occidentali sulla costa. Mari: mossi, fino a molto mossi al largo a nord dell’Elba dal pomeriggio. Temperature: minime in sensibile calo soprattutto nell’interno, massime in aumento.

Giovedì 21: nuvoloso o molto nuvoloso con probabili piogge sparse più frequenti sulle zone costiere. Venti: deboli meridionali nell’interno, fino a moderati di scirocco sulla costa con forti raffiche. Mari: mossi. Temperature: minime in aumento nell’interno, massime in diminuzione.

Venerdì 22: molto nuvoloso con precipitazioni sulle zone occidentali, in particolare su costa e Arcipelago. Venti: deboli o moderati di scirocco. Mari: mossi. Temperature: stazionarie.

Sabato 23: nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sulle zone occidentali. Venti: moderati di scirocco. Mari: mosso o molto mossi Temperature: stazionarie.